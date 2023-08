Le calcul de ce classement est indexé sur une base 100 : "l'expérience est calculée en pondérant les minutes de jeu dans des rencontres officielles de clubs ou équipes nationales lors de la dernière année avec le niveau sportif des matchs", précise le CIES.

Et à ce petit jeu, c'est le KRC Genk qui a le meilleur ratio avec 57,7. Les Limbourgeois sont suivis par Gand, Bruges et l'Antwerp. Le RSCA se classe cinquième, juste devant l'Union. De son côté, le Standard est derrière tous ses concurrents et se classe neuvième.

Pour le big-5 européen, Manchester City (85.6 et 63.2), Real Madrid (82.5 / 60.6), Bayern Munich (73.4 / 52.3) et Paris St-Germain (67.9 / 48.5) ont les valeurs les plus élevées. En Italie, l’Inter et Naples sont ex-aequo.