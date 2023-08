Ligue des champions : des retrouvailles et un coup à jouer pour l’Antwerp

Et secrètement ambitieux parce qu’il y a un coup à jouer pour passer l’hiver.

Le Barça en reconstruction

En Catalogne, van Bommel va retrouver des visages connus. Celui de Joan Laporta qui était son président en 2005-2006 et qui l’est redevenu depuis. Ceux aussi de Deco et Xavi, directeur sportif et entraîneur d’un FC Barcelone où le Néerlandais a réalisé l’un de ses rêves de gamin. S’il avait moins joué qu’il ne l’espérait, van Bommel avait quand même été titulaire lors des quatre des cinq derniers matchs de l’épopée victorieuse en Ligue des champions et notamment lors de la finale remportée au Stade de France contre Arsenal en 2005-2006.

Si son premier retour en Catalogne s’était soldé en 2018 par une belle petite claque avec le PSV (4-0), le Batave ne retrouvera pas cette fois le Camp Nou, en travaux et symbole d’un club en reconstruction. Ses hommes vont découvrir le stade olympique Lluis-Companys ou Montjuïc et un champion d’Espagne forcément revanchard après avoir terminé l’an passé derrière le Bayern et l’Inter Milan. Mais aussi moins rayonnant que par le passé.

Le Barça a tourné la page Sergio Busquets et Jordi Alba, partis à l’Inter Miami, il a aussi vu partir Franck Kessié à Al-Alhi et Ousmane Dembélé au Paris SG. Et il a surtout dépensé seulement 3,4 millions d’euros sur le marché des transferts en débauchant Oriol Romeu quand Ilkay Gündogan et Inigo Martinez sont arrivés libres, même si ce dernier ne peut toujours pas jouer en championnat, faute de pouvoir être inscrit en raison des soucis financiers barcelonais. Ce qui est aussi le cas de Joao Cancelo et qui peut freiner l’arrivée de Joao Felix dans un effectif qui reste constellé d’internationaux avec Robert Lewandowski, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Gavi ou Pedri, actuellement blessé jusqu’en octobre et qui peut compter sur les promesses Alejandro Baldé ou Lamine Yamal.

Le Barça de Lewandowski a seulement dépensé 3,4 millions € sur le marché des transferts. ©Copyright (c) 2023 Shutterstock. No use without permission.

Porto dans l’attente

Le Club Bruges l’a constaté l’an passé : il existe un Porto avec et sans Mehdi Taremi qui avait transfiguré les siens battus 0-4 chez eux avant de s’imposer sur le même score au Jan Breydel. Les dirigeants portugais ont ouvert la porte à leur attaquant auteur de 31 buts l’an dernier. Mais son départ vers le Milan AC bloque pour l’instant. Et secrètement, Sergio Conceição doit espérer que l’Iranien ne s’en aille pas, lui qui a déjà perdu cet été Otavio pour l’Arabie saoudite et qui a procédé à un recrutement sans faste mais avec des idées (Ivan Jaime, l’ancien Barcelonais Nicol Gonzalez ou Alan Varela) qui doit permettre aux Dragons qui ont tout gagné l’an passé au Portugal, sauf le plus important, le titre, de faire honneur à leur culture européenne, eux qui ont été sortis en huitièmes de finale par l’Inter Milan l’an passé.

Mehdi Taremi a marqué 31 buts la saison dernière. ©Atlantico

Le Shakhtar n’est plus un traquenard

Les supporters de l’Antwerp peuvent se frotter les mains : un déplacement tout proche les attend puisque le Shakhtar Donetsk joue cette saison ses matchs européens à domicile à Hambourg. Si le champion d’Ukraine en titre ne se repose plus sur une force de frappe brésilienne (les jeunes Newerton et Eguinaldo arrivés cet été sont encore tendres), il conserve son ossature ukrainienne avec huit internationaux. L’éternel Dmytro Chygrinsky (36 ans), cataclysmique au Barça en 2009-2010, est revenu au bercail dans une équipe qui reste joueuse avec un 4-3-3 très néerlandais dessiné par son nouveau coach Patrick van Leeuwen arrivé du Zorya Luhansk. Mais qui a aussi vu son avant-centre titulaire Lassina Traoré se blesser jusqu’à la fin de l’année.