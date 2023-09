5 sur 5 pour les clubs belges en Europe : le futur champion déjà presque assuré de jouer la Ligue des champions

Le coefficient belge sourit

Grâce à la superbe campagne de ses clubs l’an dernier, la Belgique avait déjà réintégré le top 10 au coefficient UEFA à la fin de la saison, ce qui permettra au futur champion de se qualifier directement pour les poules de la Ligue des champions l’an prochain, au contraire de l’Antwerp cette année. L’objectif est donc de conserver et même d’assurer cette place dans le top 10 pour plusieurs saisons.

Huitième avec 8.400 points d’avance sur l’Autriche, onzième, la Belgique est déjà presque assurée de rester dans le top 10 à la fin de la saison. D’autant que le championnat en question a déjà perdu deux de ses représentants. De plus, les clubs participants aux poules des différentes compétitions sont assurés de prendre un certain nombre de points, même s’ils perdent tous leurs matches. En prenant cela en compte, la Belgique a même 9.300 points d’avance sur l’Autriche qui a obtenu 7.650 points en moyenne sur les deux dernières saisons (10.400 puis 4.900).

Tout cela, c’est sans compter les points que devraient encore rapporter nos différents clubs belges, notamment en Conference League qui nous a beaucoup souri depuis sa création. À moins d’une catastrophe industrielle et de performances fantastiques de trois de nos poursuivants, la place dans le top 10 à la fin de la saison semble déjà bien assurée.

Une place supplémentaire en Ligue des champions irréaliste

Si notre championnat a de la marge derrière, il a aussi pas mal de retard sur le Portugal, septième. À moyen terme, espérer gagner une place au coefficient UEFA relève de la chimère mais une nouvelle saison historique cette année pourrait bien rendre crédible cette hypothèse à long terme. Surtout grâce à l’élimination de deux des six clubs portugais engagés en Europe.

Avec le nouveau format à 36 équipes qui démarre l’an prochain, la C1 va faire peau neuve et va offrir un ticket direct pour les poules aux deux meilleurs championnats de la saison. L’an dernier, la saison historique avait permis à la Belgique de prendre la cinquième place du classement qui ne comptait que les résultats de l’exercice 2022-2023 mais avait glané moins de la moitié des points de l’Italie, deuxième, la Ligue des champions restant la compétition la plus rémunératrice en points. Si la Belgique est troisième actuellement pour cette saison, elle profite du fait que les grands championnats n’avaient qu’une équipe en barrages de Conference League pour cela. Espérer utiliser ce nouveau système pour obtenir un deuxième ticket dans la plus prestigieuse des compétitions n’est pas réaliste. L’essentiel est ailleurs pour notre compétition avant les tirages au sort de l’Europa League et de la Conference League où les ambitions seront grandes.

