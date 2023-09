Chelsea veut donner 30 millions pour Nusa (Bruges)

Antonio Nusa (18 ans), l’attaquant du Club Bruges, est très courtisé par plusieurs grands clubs. Chelsea veut même débourser 30 millions pour le phénomène. Nusa, qui réalise un excellent début de saison et qui a fait basculer le match avec sa montée au jeu contre Osasuna, ne comptait pas partir et le Club Bruges comptait le garder. Mais les deux parties ne s’attendaient pas à ce que Chelsea se présente avec une telle offre. La réponse de Bruges et du joueur tombera ce 1er septembre, vu que le mercato anglais se ferme la nuit prochaine.