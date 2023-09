Jupiler Pro League - OH Louvain tient sa première victoire contre Courtrai qui s'enfonce

En première période, les deux équipes ont surtout manifesté leur peur de perdre. OHL a quand même affiché plus de volonté offensive et sur un centre de Maziz mal dégagé par la défense courtraisienne, le ballon est parvenu dans les pieds de Siebe Schrijvers, qui a obligé Tom Vandenberghe à effectuer une belle parade.(31e). Louvain a tout de même trouvé l'ouverture sur un corner de Maziz, Ricca de la tête trouvait l'ouverture (40e, 1-0).

Après la pause, OHL s'est rapidement retrouvé à l'aise grâce à Schingtienne, qui a couronné sa première titularisation d'un but via un tir légèrement dévié par Silva (54e, 2-0). Les Louvanistes étaient bien partis pour prendre les trois points et sur un centre nickel de Mendyl, Maziz les a entérinés. Le joueur marocain venu de Metz a bien fêté ses débuts à Den Dreef avec un assist et un but.