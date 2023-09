Quels enseignements pour les Belges en Conference League : le Club Bruges devra se méfier, Gand a eu de la chance

Club Bruges : Vetlesen retrouve Bodo/Glimt

Le groupe le plus relevé est certainement celui du Club Bruges. Il est aussi le seul des trois Belges à ne pas avoir pioché d’équipe exotique. Du pot 4, supposé le plus facile, est sorti Lugano. Les Suisses ont été éliminés de l’Europa League par l’Union mais n’offriront pas six points au Club pour autant.

On ne présente plus Besiktas. Les Turcs sont une référence quand on parle d’ambiance. Il ne sera pas simple d’aller prendre des points à Istanbul. Le championnat de Turquie a la réputation d’accueillir les stars vieillissantes de l’ouest. Besiktas confirme la tendance. Alex Oxlade-Chamberlain (ex-Liverpool) et Ante Rebic (ex-Milan AC) sont les noms les plus ronflants de l’effectif dans lequel on trouve aussi l’ancien Standardman Jackson Muleka ainsi que l’ex-Genkois Omar Colley.

Le plus heureux dans cette histoire est Hugo Vetlesen. Le Brugeois retrouvera le cercle polaire et Bodo/Glimt quelques mois après les avoir quittés. Le Brugeois est la preuve du danger que représente l’équipe actuellement en tête du championnat de Norvège. Chaque année, elle sort une pépite. La dernière en date se nomme Victor Boniface vendu à Lerverkusen par l’Union. Ses prestations sur la scène européenne sont souvent remarquables.

Le groupe D : Club Bruges, Bodo/Glimt (Nor), Besiktas (Tur) et Lugano (Sui)

La Gantoise : de l’Islande à Israël en passant par l’Ukraine

La Gantoise va beaucoup voyager. Elle a littéralement tiré les deux destinations les plus éloignées : l’Islande avec Breidablik et Israël avec le Maccabi Tel Aviv. Le premier a des airs d’oiseau pour le chat. Le champion d’Islande 2022 est moins en forme cette saison qui se terminera le 7 octobre soit au début de la phase de groupe.

Il est plus difficile d’évaluer le niveau du Maccabi Tel Aviv. Sur le papier, La Gantoise est favorite du groupe quand on voit que les plus grosses valeurs marchandes des Israéliens sont des joueurs comme Derrick Luckassen (ex-Anderlecht) ou Osher Davida, prêté par le Standard. Le Maccabi a vendu trois cadres cet été, dont Parfait Guiagon à Charleroi, et a perdu en qualité.

Le Zorya Luhansk est en crise actuellement avec cinq points pris en autant de matchs dans le championnat ukrainien. Il a aussi dû s’incliner en préliminaires de l’Europa League contre le Slavia Prague. L’équipe est jeune et a vu passer pas mal de joueurs passés par la Belgique comme Malinovskyi, Mykhaylichenko ou Sobol.

Le groupe B : La Gantoise, Maccabi Tel Aviv (Isr), Zorya Luhansk (Ukr), Breidablik (Isl)

Genk : la Fiorentina est un gros morceau

Ferencvaros a brillé en 2022-23 en passant tout le championnat en tête. Les Hongrois, bourreaux historiques d’Anderlecht en 1995, n’ont plus leur niveau d’il y a quelques décennies mais ont passé trois tours qualificatifs pour accéder à la Conference League. Cukaricki est une interrogation. Troisième du championnat serbe pour la troisième année d’affilée, la troisième équipe de Belgrade a un effectif total évalué à 22 millions. C’est peu sur le papier.

Si elle a perdu Amrabat, parti à Manchester United, la Fiorentina est la meilleure équipe du groupe. Elle a terminé le dernier exercice de Serie A à la huitième place en se basant sur un collectif talentueux, homogène et jeune.

Le groupe F : Genk, Ferencvaros (Hon), Fiorentina (Ita), Cukaricki (Ser)