La chronique de Thomas Chatelle : Supporters cherchent bouc émissaire

Que ce soit à Bruxelles ou à Lyon, le Texan en fait à sa guise de businessman. Et les états d’âme font rarement partie du vocabulaire d’un bon businessman qui se respecte comme en atteste son dernier tour de magie : l’achat d’un attaquant pour plus de 30 millions d’euros via le RWDM pour le prêter à Lyon, club grand frère dans la famille Textor !

John Textor, lui, ne se cache pas derrière un nom de société

D’autres propriétaires de nos clubs sont plus à leur aise cachés derrière un nom de société qui fait oublier que derrière cette dénomination il y a des hommes ou des femmes qui prennent des décisions. Cela permet sans doute d’éviter d’assumer des choix qui restent dictés par l’intérêt de l’ensemble de la galaxie de clubs du propriétaire avec un seul but : créer du profit. Rien de mal en soi. Sauf lorsqu’on fait croire aux supporters locaux que les ambitions sportives passent avant le reste…

Et le supporter s’en retrouve donc quelque peu désorienté. Sur qui peut-il retomber – et parfois se défouler – en cas de crise ? C’est tellement plus simple de mettre un nom et un visage sur une frustration ou une colère. Les Duchâtelet, Venanzi et autre Vandenhaute en savent quelque chose ! Dans le cas du Standard et de son début de championnat raté, on peut dire qu’il est difficile pour le supporter de se trouver un bouc émissaire. Tant mieux sans doute ! Les attaques personnelles et gratuites n’ont jamais rien fait avancer. Même s’il faut bien dans tout club quelqu’un qui assume et explique les choix sportifs mais surtout qui permette au coach et à son staff de travailler en toute sérénité. Encore faut-il commencer par bien choisir le staff ! Mais cela sera pour une prochaine chronique…