Orban et Cuypers toujours là, départ record et une équipe “mieux armée” : pourquoi la Gantoise va se mêler à la lutte pour le titre

Le chemin est encore long. C’est clair. Mais une chose est certaine : il y a longtemps qu’un tel élan d’optimisme avait traversé la KAA Gent Arena (ne dites plus “Ghelamco Arena”, l’accord avec la société de Paul Gheysens a pris fin le 30 juin dernier). Les Gantois ont parfaitement géré leur qualification pour la Conference League. Et pour couronner ce brillant début de saison, ils ont remporté la “Bataille des Flandres” contre l’ennemi juré, le Club Bruges, ce dimanche. Dans un stade comble, une première en championnat… depuis mars 2022. “Gagner contre le rival lors d’un dimanche ensoleillé dans une enceinte remplie : c’est pour ce genre de moments que nous jouons au foot”, a lancé Julien de Sart à la suite du succès contre les Blauw en Zwart.

”Moins de technique, plus d’esprit d’équipe”

À l’aube de la trêve internationale, La Gantoise est invaincue en Pro League. La seule défaite de la saison est intervenue lors d’un match superflu en qualifications européennes (2-1 contre Pogon Szczecin). Les hommes de Vanhaezebrouck continuent sur la lancée de la fin de la saison passée. Et le changement de personnel en défense n’a visiblement pas perturbé le groupe. “Le noyau était plus technique l’an dernier, mais je trouve que nous montrons plus d’esprit d’équipe”, a ajouté De Sart.

Dans le secteur offensif, toute la difficulté réside plutôt dans la recherche de continuité. Dans la plupart des championnats, le mercato est terminé et tant Hugo Cuypers que Gift Orban sont toujours à Gand. Bien que les clubs saoudiens ou turcs par exemple peuvent encore transférer, il serait surprenant de les voir encore lever les voiles. D’autant plus que tant l’un comme l’autre privilégient sans doute leurs ambitions sportives plutôt que financières à ce stade de leur carrière. Si Bologne avait des vues sur le belge, Tottenham suivait le Nigérian dont le prix demandé (30 millions €) a certainement refroidi certains prétendants. “S’ils étaient partis, je n’aurais pas été triste et nous serions partis à la recherche de remplaçants, a avoué Vanhaezebrouck. Mais ce n’est pas encore fini. Il y a encore des marchés ouverts.”

Le duo magique, formé par Orban et Cuypers, n'a pas encore été dissocié. ©PDV

Voir comment Orban digère le fait d’être resté

La question est de savoir comment Orban, le plus prisé des deux, digérera le fait d’encore être au club. Le Nigérian a commencé sur le banc contre le Club Bruges ce dimanche. Sa montée au jeu a été plus maladroite que glorieuse. De Sart a même dû le recadrer, après qu’il ait ostentatoirement affiché sa frustration.

Sans compter que Tarik Tissoudali revient doucement et doit se contenter de bribes de matchs le plus souvent. Hyun-Seok Hong, homme du doublé contre le Club, sera absent jusqu’en octobre en raison des Jeux asiatiques. La manière dont La Gantoise va absorber son absence donnera encore d’autres indices sur la profondeur de l’effectif. “Nous avons un groupe mieux armé que les dernières années, pense en tout cas Vanhaezebrouck. Nous pouvons facilement faire tourner à chaque poste. Par chance, nous avons des joueurs polyvalents, parce que nous n’avons pas de doublure pour chaque position.”

La dernière année de contrat de Vanhaezebrouck

Paradoxalement, Vanhaezebrouck affiche un meilleur bilan comptable lors de son deuxième passage à Gand. Lors de son premier, durant lequel il a remporté le titre (en 2015), il prenait en moyenne 1,73 point par match. Depuis qu’il a repris les rênes des Buffalos en 2020, son équipe empoche en moyenne 1,81 point. Avec, au bout des trois saisons, une septième et deux cinquièmes places.

Cette fois, au vu de ce départ fulgurant (le meilleur depuis 2001-2002) et de la construction du noyau, la Gantoise est sur les bons rails pour à nouveau se mêler à la lutte. Tout en haut du classement. Juste au moment où Sam Baro a racheté le club des mains d’Ivan De Witte et de Michel Louwagie. L’homme d’affaires devra, en plus, régler le cas Vanhaezebrouck à qui il ne reste que dix mois de contrat…