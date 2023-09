Pourquoi le mercato belge ferme-t-il ses portes le 6 septembre ?

La première est législative. Depuis 2017, une loi anti-blanchiment d’argent a été votée en Belgique, pour mieux encadrer les mouvements dans les milieux financiers. Le football n’échappe pas à la règle, et encore moins après le scandale du footgate, qui a poussé le monde du football belge à remettre un peu d’ordre (même s’il reste du boulot…), et à montrer patte blanche dans le cadre de ses transferts.

Soumis à une loi et donc des règles qui rendent le travail administratif plus lourd, dans les bureaux, avec les risques d’erreurs que cela suppose, la Pro League a décalé le calendrier de clôture du mercato au 6 septembre. Cette fermeture plus tardive, après les fermetures dans la plupart des championnats européens (1er septembre), permet aux équipes administratives de moins travailler dans l’urgence, a priori.

La possibilité de faire de bonnes affaires

La deuxième raison, ou la première c’est selon, est plus sportive. En gagnant cinq jours de plus que les compétitions du Big 5 (Allemagne, Angleterre, France, Espagne, Italie), les clubs de Pro League peuvent bénéficier d’opportunités du marché qui peuvent être intéressantes. Des joueurs qui ne sont pas considérés dans leurs clubs, dans des championnats plus importants, peuvent se trouver une porte de sortie, sous la forme d’un prêt ou d’une vente, à l’image de Moussa Djenepo (Standard) ou d’Andi Zeqiri (Genk).

Il est assez amusant de se rappeler qu’à une époque la Pro League avait pensé mettre un terme au mercato au moment où le championnat reprenait. L’idée a été rapidement abandonnée, pour éviter un déséquilibre pour des clubs qui seraient dépouillés et ne pourraient plus recruter.

D’autres championnats gardent leurs portes ouvertes plus longtemps encore que la Belgique : le 15 septembre en Grèce et en Turquie, le 20 septembre en Arabie saoudite et le 22 septembre au Portugal.