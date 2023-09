La chronique de Mathieu Istace : mais où vont Courtrai et Edward Still ?

Matthias Leterme, le fils de notre ancien Premier ministre, n’est plus le CEO depuis quelques semaines et il est désormais peu évident de s’y retrouver dans l’organigramme courtraisien. En juin dernier, le groupe Kaminski annonçait qu’il reprenait le club lors d’une conférence de presse avant de finalement se raviser. Depuis quinze jours, c’est désormais le nom de Burnley qui est associé au KVK. Mais à l’heure actuelle, même si les négociations se poursuivent en coulisses, le club de Courtrai est toujours la possession du milliardaire malaisien Vincent Tan. Le malaise est justement profond à tous les étages du club, car il est difficile, voire impossible, de s’y retrouver lorsqu’un capitaine veut quitter un navire sans avoir trouvé son successeur.

Dans tous les cas, le bateau coule et c’est ce qui se produit à l’heure actuelle. Que les choses soient claires, au niveau sportif, le bilan comptable d’un 1 point sur 18 d’Edward Still est difficilement défendable, mais travailler dans ces conditions relève pratiquement de l’impossible. Alors que le mercato se termine ce mercredi soir, le club a enregistré 20 (!) transferts sortants et 9 arrivées. Et ce n’est pas fini, car des transferts entrants sont encore attendus. Une toute nouvelle équipe doit être créée alors que six journées de championnat sont déjà derrière nous.

Si certains pensaient que Still serait le second coach de notre Pro League à sauter avant la fin du mois d’août, il est pourtant toujours en place. Ceux qui le connaissent vous diront qu’il n’est pas du genre à baisser les bras dans l’adversité et face aux challenges. Ce défi du maintien est pourtant particulièrement ardu cette année. Le dernier ne descendra pas directement en Challenger Pro League à l’issue de la saison, mais disputera des playdowns avec trois autres équipes, sans pour autant que les points ne soient divisés par deux. D’où l’importance d’en prendre rapidement pour Courtrai. Les prochains adversaires pour Edward Still se nomment le Sporting d’Anderlecht et… le Sporting de Charleroi. Avec peut-être, d’ici là, un peu de clarté dans la structure courtraisienne. Il est grand temps, sans quoi Courtrai va droit dans le mur.