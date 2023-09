Le RSCA Women à Katowice pour le premier tour de la Ligue des Championnes : objectif premier tour

Le groupe de Dave Mattheus est, sur papier, plus relevé avec notamment Friedli, une gardienne suisse d’expérience pour pallier la retraite de l’icône Justien Odeurs, et les arrivées de l’internationale belge Meersman et de l’internationale slovaque Matavkova. Les retours de Tine De Caigny et de Sakina Diki Ouzraoui font presque oublier les départs de Charlotte Tison ou encore Maryam Toloba.

L’autre demi-finale du groupe 5 oppose, plus tôt dans la journée, les Norvégiennes de Brann aux Bulgares de Lokomotiv Stara Zagora. Le vainqueur de la finale du groupe ce samedi 9 (à Katowice) sera qualifié pour le deuxième tour. Au total, 15 équipes s’extirperont (11 via la voie des championnes, 11 par la Ligue) de cette première étape.

Le deuxième tour déterminera les douze derniers clubs (en aller-retour en octobre) pour la phase de poules, pour laquelle Barcelone, Lyon, Bayern et Chelsea sont déjà qualifiés. Autant dire que pour les Mauves, il pourrait y avoir déjà une très belle affiche en octobre. La finale de l’édition 2023-2024 se tiendra fin mai à Bilbao.