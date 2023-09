Les Mauves réussissent leur début de saison et ce n’est pas sans compter sur leurs nouveaux transferts. Outre les paris, comme Lonwijk, Mendel ou Vazquez, les Mauves ont été chercher des valeurs sûres qui ont connu le haut niveau, à l’image des Danois Peter Schmeichel, Thomas Delaney et Kasper Dolberg. Anderlecht s’est aussi renforcé de quelques joueurs confirmés dans leur championnat avec en premier lieu Mats Rits à Bruges, mais aussi dans une moindre mesure Louis Patris à OHL, Maxime Dupé à Toulouse ou Alexis Flips à Reims.

Les Mauves ont été actifs jusqu’au dernier jour du mercato et ont réalisé un dernier gros coup avec l’arrivée du Diable rouge Thorgan Hazard au Lotto Park. Avec 12 recrues, Anderlecht s’est peut-être donné les moyens de viser haut cette saison.

2. Djenepo, Vanheusden, Alzate : le Standard mise sur les retours

Dans la tourmente après un début de saison catastrophique, le Standard a dû frapper fort dans les derniers jours du mercato, surtout au vu des nombreux départs dont celui de leur (ex-) nouveau capitaine Aaron Donnum. Devant faire avec des difficultés financières, les dirigeants du club ont surtout obtenu des prêts, mais ont aussi réussi un joli coup.

Les Rouches ont réussi à rapatrier Moussa Djenepo pour 3 millions d’euros (alors qu’il avait été vendu 16 millions il y a quatre ans à Southampton). Ce sont ensuite Zinho Vanheusden, une nouvelle fois prêté mais déjà capitaine, et Steven Alzate, la réussite de l’année passée, en prêt d’un an, qui sont revenus en bord de Meuse.

De plus, les arrivées tardives de Sowah et Hayden rajoutent de nouvelles options à Carl Hoefkens, surtout pour un 4-3-3... Réalisées en début de mercato, les arrivées de Price, Kawabe, O’Neill, Mundle, et Kanga qui, pour le moment, n’ont pas toutes réussi.

3. Un recrutement qui marche encore à l’Union

Forte d’une dernière saison réussie, l’Union Saint-Gilloise s’est fait dépouiller lors de ce mercato estival. Fort heureusement, la cellule scouting a encore bien fait son boulot afin de remplacer les Boniface, Van der Heyden, Kandouss, El Azzouzi, Nieuwkoop, Lynen ou encore Teuma partis voir ailleurs.

En effet, le défenseur argentin Mac Allister (le frère d’Alexis) a pris ses marques très vite, le jeune Sadiki (venu d’Anderlecht) n’attend que d’exploser et les Vanhoutte et Rasmussen sont des pions importants de la tactique du nouveau coach Alexander Blessin. Les Unionistes peuvent aussi compter sur l’explosion d’Eckert Ayensa, qui a déjà plus marqué sur la totalité de la saison dernière.

4. Trebel reprend du service chez les Zèbres

Après avoir joué au Standard et à Anderlecht, c’est à Charleroi que le Français Adrien Trebel a déposé ses valises. L’ancien capitaine du Standard, qui peinait à rester fit à Anderlecht, pourrait se refaire une santé chez les Zèbres aux côtés de Zorgane et Ilaimaharitra.

Le mercato des Zèbres a été relativement calme en dehors de cela. L’arrivée définitive de Badji, prêté jusqu’alors, pourrait apporter la stabilité au groupe de Felice Mazzù alors que celle de la promesse Guiagon, en provenance du Maccabi Tel-Aviv pour 1,5 million d’euros, pourrait dynamiter un secteur offensif en panne d’inspiration. Comme Trébel, Rogelj, Bernier et Dabbagh sont arrivés libres.

5. Westerlo a sorti le chéquier

Après une bonne saison terminée en play-offs 2, les Campinois ont décidé de mettre la main à la poche en s’offrant les services de l’attaquant 20 ans Matija Frigan. L’avant-centre a déjà planté deux roses avec Westerlo, qui malgré cela croupit dans le fond du classement avec un seul point. Le Croate est en concurrence directe avec un autre fraichement arrivé, Lucas Stassin, qui lui aussi a marqué deux fois sous ses nouvelles couleurs.

6. Deux départs qui ne passent pas : Zinckernagel suit son coach à Bruges

Les supporters rouches avaient vu leur bien aimé entraîner, Ronny Deila, s’en aller comme un voleur vers le nord du pays en fin de saison passée. Cet été, c’est sans doute leur joueur préféré qui l’a rejoint au Club de Bruges.

En effet, alors qu’il était prêté la saison dernière par l’Olympiakos, Zinckernagel a attendu presque un mois pour que la situation se décante en faveur d’un retour à Sclessin. Le Danois a finalement préféré assurer le coup en rejoignant les Blauw en Zwart, qui offraient sans doute un projet sportif plus cohérent ainsi que de meilleurs émoluments. Rendez-vous le 8 octobre à Sclessin pour Standard – Bruges.

7. Au RWDM, des prêts de la galaxie Textor, mais pas seulement

Seul promu cette saison en Jupiler Pro League, le club molenbeekois a renouvelé en profondeur son effectif : 16 nouveaux joueurs sont arrivés. Le RWDM a surtout profité du réseau de clubs que possède John Textor : trois joueurs sont arrivés de Botafogo (Kayqye, Segovia, Enio) et quatre de Lyon (Sanchez, Reine-Adélaïde, Koné, Mboup). Textor a aussi licencié son coach Vincent Euvrard à une semaine de la reprise pour le remplacer par l’ancien Lyonnais Claudio Caçapa, en provenance de… Botafogo.

Ce n’est pas tout : Molenbeek a aussi recruté quelques joueurs qui connaissent bien la première division, à l’image de Mercier, Gueye ou De Sart. Avec 7 points pris sur les 6 premières rencontres, la mayonnaise semble en mesure de prendre, malgré deux roustes contre Bruges et Genk.

8. L’Antwerp tente un très jeune pari

Les dirigeants du Bosuil ont misé gros avec la venue de George Ilenikhena, jeune attaquant français né en 2006 (!) pour 6 millions d’euros. Arrivé d’Amiens, l’avant-centre doit encore trouver ses marques, et surtout arriver à concurrencer l’immense Vincent Janssens. Il n’a pas encore marqué dans notre championnat. Mais, à 17 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui…

9. À Genk, on mise encore sur la jeunesse

Christopher Bonsu Baah sera-t-il le Gift Orban de Genk ? La suite nous le dira. En tout cas, pour le moment, il n’a pas encore débloqué son compteur but. Le jeune attaquant de 18 ans, passé pro il y a moins d’un an, a été acheté pour un peu moins de 6 millions d’euros par le KRC. Il a commencé quelques rencontres, dont le retour en qualifications de Conference League, mais s’est fait avoir mentalement ce dernier match contre Anderlecht et a pris deux cartons jaunes en quelques minutes…