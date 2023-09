L’Antwerp doit-il s’inquiéter? Le club saoudien de Yannick Carrasco pense à Mark van Bommel

L’Antwerp, de son côté, a bon espoir de voir rester van Bommel et Overmars. Le premier vient de prolonger son contrat et le second, qui a récemment connu des soucis de santé, se sent bien à Deurne. En plus, le Great Old peut compter sur l’argument de la Ligue des champions. Mais prévaudra-t-il si une offre mirobolante arrive d’Arabie saoudite ?