La chronique de Thomas Chatelle : Gift Orban, miracle du mercato et bombe à retardement…

Une position de luxe qui peut très vite se transformer en chantier miné par une concurrence exacerbée et des frustrations de plus en plus ingérables… Comme le week-end passé lors du match au sommet face à Bruges à la fin duquel Hein Vanhaezebrouck s’est retrouvé obligé de sacrifier un de ses attaquants pour pallier l’exclusion du jeune Fadiga. Le coach gantois n’a pas fait dans la dentelle psychologique en ressortant Orban qui venait d’entrer au jeu.

Vanhaezebrouck devra faire des choix parfois cornéliens

Monter au jeu et en être sorti lors du même match, comble de l’humiliation pour un joueur de foot. J’en sais quelque chose pour en avoir fait les frais lorsque j’étais joueur à… Gand. Toujours est-il que l’attaquant nigérian est resté relativement calme et posé dans sa réaction à chaud. C’est peut-être le signe d’une maturité grandissante chez le joueur ou d’une bonne gestion mentale chez le coach. L’un et l’autre devront en tout cas faire preuve d’ouverture d’esprit et d’humilité pour maintenir une collaboration fructueuse. La chance de Vanhaezebrouck dans cette gestion périlleuse, c’est de pouvoir compter sur deux autres attaquants aussi talentueux sur le terrain qu’intelligents et respectueux en dehors. Tarik Tissoudali et Hugo Cuypers sont en effet des profils de rêve pour un entraîneur. Altruistes et généreux dans l’effort, ils sont capables de s’adapter au tempérament plus individualiste et instinctif d’Orban…

Quoi qu’il en soit, Vanhaezebrouck devra faire des choix parfois cornéliens au moment de composer son onze de base pour désigner ses attaquants ; à moins d’une blessure qu’on ne souhaite à personne ou d’un système avec Tissoudali en soutien de Cuypers et Orban. C’est peut-être le prix de la tranquillité.