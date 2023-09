Les annonces des transferts sont de plus en plus originales : “Thorgan Hazard a accepté de monter sur le toit du stade à 22 heures”

Les clubs de Pro League essayent aussi ces dernières années de monter dans le train des annonces originales pour officialiser leurs nouvelles recrues. Avec comme objectif de se démarquer de leurs concurrents et de renforcer leur image vis-à-vis de leurs supporters mais aussi du public extérieur.

Le fil rouge

Car le temps de la photo du nouveau joueur posant bras croisés, maillot du club sur le dos, est désormais révolu. Les clubs belges tentent de sortir de l’ordinaire comme cela a été le cas cet été au Standard qui a rapidement marqué les esprits en annonçant le retour de Zinho Vanheusden via une discussion fictive entre deux fans sur WhatsApp.

Vanheusden est l'un des transferts entrants du Standard.

Plus globalement, les Liégeois ont gardé tout au long du mercato un fil rouge en reliant l’arrivée des nouveaux joueurs à des éléments reconnaissables de Liège. C’est comme cela que Moussa Djenepo est sorti d’un train à la gare des Guillemins et que Wilfried Kanga a été filmé près de la Montagne de Bueren. La vidéo de l’officialisation d’Hayao Kawabe a, elle, été réalisée dans un jardin japonais près d’Hasselt. “Nous analysons les différentes caractéristiques du joueur quand un transfert est en approche, explique Olivier Smeets, responsable communication du Standard. Nous regardons quel est le style du joueur, sa nationalité ou encore son parcours. En fonction de tous ces éléments, on s’oriente ensuite vers un scénario d’annonce plutôt qu’un autre, avec cet été la ville de Liège comme fil rouge.”

D’un club à un autre, la stratégie de communication peut fortement varier. À Anderlecht, pas question de réaliser de longs clips vidéo dans lesquels les joueurs sont mis en scène en cherchant à tout prix l’originalité. Cet été, tous les nouveaux Mauves ont été officialisés via des photos prises dans une pièce avec un même fond de couleur jaune servant de fil rouge. Et avec un maître-mot : la sobriété. “Nous voulons éviter d’être un club se basant sur un storytelling trop basé sur l’émotion sportive, avance Stijn Van Hemelrijck, éditeur en chef du RSCA Studio, la boîte de production du Sporting. Nous avons choisi de faire des annonces plus nuancées avec une couleur reconnaissable permettant aux gens de savoir, via un premier teaser, qu’un transfert allait être annoncé. Nous voulons élargir notre marque en l’associant à des valeurs et à des styles de vie qui transcendent le sport. C’est pourquoi nous choisissons de mettre en valeur la personnalité de nos joueurs dans des poses plus orientées vers le lifestyle et la mode pour que ma sœur ou mon voisin qui ne sont pas nécessairement des supporters d’Anderlecht, puissent se connecter au club grâce aux valeurs transmises.”

Thorgan Hazard à 22h sur le toit

C’est avec cette idée en tête que Thomas Delaney est apparu décontracté, avec des baskets et un jean plutôt qu’avec le kit anderlechtois de la tête aux pieds. De son côté, Thorgan Hazard a été annoncé sur les réseaux sociaux assis en short de ville sur un tabouret, les jambes ouvertes. “Il a fallu travailler rapidement pour l’annonce de Thorgan, avance Stijn Van Hemelrijck. Il est arrivé vers 21h en se montrant très disponible et pas du tout agacé de prendre de nombreuses photos ou de monter jusque sur le toit du stade. Nous avons finalement passé une grosse heure avec lui avant de se lancer dans une course contre la montre pour tout finaliser à temps. L’annonce a été faite à minuit avec le visuel principal terminé seulement cinq minutes avant…”

Jesper Fredberg a bouclé un mercato ambitieux avec Thorgan Hazard en cerise sur le gâteau. ©RSCA Studio

Les clubs ont bien compris que les retombées d’une annonce de transfert réussie peuvent être multiples. Il y a l’objectif de se faire connaître de tous via les likes et les partages sur les réseaux sociaux. Il peut aussi y avoir un aspect financier avec certains clubs décidant de placer des marques dans leurs vidéos de présentation et ainsi générer de l’argent. Peu importe le but, la créativité est devenue indispensable pour réussir à sortir du lot. “Une annonce réussie peut débuter avec un bon teasing, analyse Alexandre De Meeter, expert en marketing sportif pour l’agence Sportimize. Il est important de chauffer les supporters en leur racontant une histoire autour du joueur. Cela peut avoir un côté spectaculaire, humoristique ou encore informatif. Les clubs augmentent leur base de fans en touchant leurs supporters de toujours mais aussi en touchant un tout nouveau public. Quand le Standard annonce la signature de l’Australien O’Neill avec une plaque 'attention aux kangourous', c’est liké jusqu’en Australie. Derrière tout cela, il y a l’ambition pour beaucoup de clubs de devenir la deuxième équipe favorite dans l’esprit des gens ayant déjà une équipe de cœur dans leur championnat national.”

La réalité du jour

À l’Union, on a décidé de varier les plaisirs entre des annonces originales, comme celle de Kevin Mac Allister présenté avec des images du film Home Alone ou celle de Mohamed Amoura montrant sa vitesse dans les rues de Bruxelles, tout en restant dans la sobriété pour annoncer des joueurs comme Leysen ou Vanhoutte. “Il faut toujours travailler avec la réalité du jour, commente Maarten Verdoodt, responsable de la communication à l’Union Saint-Gilloise. Parfois tu as une grande idée un peu folle mais ce n’est pas toujours possible de la mettre en place. Pour Vanhoutte et Leysen, nous avons voulu mettre en avant notre ville, les deux communes (NdlR : Saint-Gilles et Forest) et le stade. L’idée principale reste d’opter pour quelque chose qui matche avec les caractéristiques des joueurs.”

Des joueurs qui arrivent parfois fatigués lors de ses shootings après une journée marathon entre le vol jusqu’en Belgique, les tests médicaux, la signature du contrat ou encore la présentation du stade et de l’équipe. “Malgré cela, ils se prennent toujours au jeu car ils ont conscience que c’est à leur avantage, explique le Liégeois Olivier Smeets. Ils se montrent très ouverts d’autant plus actuellement avec cette nouvelle génération de jeunes qui veulent soigner leur communication.”

Castro-Montes a joué ses premières minutes avec l'Union.

Une fois l’officialisation sur les réseaux sociaux réussie, l’annonce originale peut circuler très rapidement et créer parfois un énorme buzz. Burnley mais aussi Reims ou encore Lens en savent quelque chose, les deux clubs de Ligue 1 essayant de redoubler d’imagination à chaque signature d’un nouveau joueur. “Les clubs misent aussi sur certains sites spécialisés dans le football avec un gros trafic et qui vont intégrer la vidéo dans leurs articles, avance Alexandre De Meeter. Plus l’annonce est de qualité, plus elle va circuler sur Internet. Mais la sobriété reste une valeur sûre surtout pour les clubs qui n’ont pas réalisé de gros résultats sportifs. C’est le cas de Bruges qui a misé sur une communication plus sobre et neutre cet été après sa saison plus que moyenne. C’est toujours risqué de se lancer dans l’humour quand les résultats ne suivent pas : je vois par exemple mal un club faire des annonces originales durant le mercato hivernal s’il est 17e au classement…”

Travailler dans le rush

L’aspect temporel empêche aussi certaines équipes de communication à se lancer dans des annonces plus originales les unes que les autres. Bien souvent, la cellule com n’est que tardivement mise au courant de la signature d’un nouveau joueur et doit, dans la foulée, communiquer le plus rapidement possible. Avec parfois comme conséquence une officialisation repoussée afin d’avoir plus de temps pour annoncer la signature du nouveau joueur. “C’est déjà arrivé qu’un transfert qui devait être annoncé en après-midi est finalement annoncé le lendemain matin pour nous donner plus de temps, explique Olivier Smeets. On peut d’autant plus se permettre un petit délai supplémentaire pour avoir une qualité supérieure quand le nom du joueur a déjà circulé à gauche ou à droite. C’est devenu très difficile de garder l’exclusivité d’un transfert… Au Standard, nous préférons sortir une meilleure vidéo de présentation à 19h plutôt qu’une vidéo moyenne quatre heures avant.”

”Il y a tout un carrousel qui se met en place quand un joueur signe et l’équipe communication vient tout à la fin, conclut Stijn Van Hemelrijck. Il y a une réalité productionnelle à prendre en compte et le club en est heureusement conscient. Même si nous manquons de temps, chaque publication doit être qualitative. Derrière chaque interaction qu’une personne a avec nos réseaux sociaux, il y a le piège de détruire la marque ou l’opportunité de la renforcer.”