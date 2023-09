Jean Butez espérait que l’Antwerp tombe avec Arsenal ou le FC Barcelone en Ligue des champions : “Les penaltys de Lewandowski ? D’abord Westerlo”

À l’aube du match contre Westerlo et de la campagne européenne de l’Antwerp, le Français et ses coéquipiers ont pu un peu souffler. “Nous avons eu deux, trois jours de repos, commence Butez. Avec un petit programme physique à suivre bien entendu. Je suis retourné en France avec ma femme en laissant le petit chez mes parents. Nous sommes revenus dimanche, histoire de préparer le match contre Westerlo. Tout le monde est très excité vu les semaines qui arrivent.”

Celle qui approche, sera-ce la plus spéciale de votre carrière ?

”Il ne faut pas dire qu’une semaine est plus importante que l’autre. Mais je suis sûr qu’elle sera belle si on gagne à Westerlo. Si nous pensons au Barça tout de suite, ça n’ira pas ce vendredi.”

Récemment, vous avez dit que vous préféreriez rester à l’Antwerp que d’être deuxième gardien au FC Barcelone ou au Real Madrid… Maintenant, vous allez rencontrer une de ces équipes en Ligue des champions.

”En tant que gardien, tu dois toujours vouloir être n°1. Ce sont des clubs avec une grande histoire et un palmarès européen. Aller jouer au Barça, c’est un rêve pour moi. C’est un club dont je suis fan depuis longtemps. Je suis fan de ter Stegen aussi. Avant le tirage, j’avais émis deux choix : Barcelone ou Arsenal (sourire).”

guillement Si je me souviens quand le coach a gagné la Ligue des champions ? Oui, avec ses petites bouclettes.

Malheureusement, ce ne sera pas au Camp Nou, en rénovation, mais au Montjuïc.

”C’est le seul petit bémol. Mais j’ai visité le Camp Nou en étant plus petit, ça me suffit (rires).”

Vous déjà commencé à étudier les penaltys de Lewandowski ?

”Non pas du tout. Nous nous concentrons d’abord sur Westerlo. Nous ne pensons pas à qui sera sur la pelouse à Barcelone. Ce sera pour samedi.”

Alterner des matchs contre des grands et des petits adversaires, c’est une situation nouvelle pour vous.

”C’est justement là où les grandes équipes se démarquent, en parvenant à faire ce switch. Nous ne parlons même pas de Barcelone, nous sommes entièrement focus sur Westerlo. Nous ne nous rendons pas compte que ce grand duel est si proche. Ce qui sera peut-être plus difficile, c’est de faire le switch par après, quand nous rencontrerons le RWDM.”

Vous parliez de ter Stegen, pourquoi êtes-vous fan de lui ?

”J’ai plusieurs modèles dont j’ai pu m’inspirer. Encore aujourd’hui, j’analyse ter Stegen dans son placement, son anticipation, son jeu au pied… C’est un portier très complet, à l’aise dans la construction et présent dans les interventions. Ter Stegen voit le jeu différemment que d’autres. Je l’admire pour toutes ces raisons. Je n’essaye pas de le copier, mais il a un style que j’aimerais avoir. Je me rappelle quand j’étais encore à Lille, au centre de formation. Avec l’entraîneur des gardiens, nous regardions ses images.”

guillement Nous n'allons pas en Espagne pour Picasso ou Gaudi.

Vous allez lui demander son maillot ?

”J’imagine que je le ferai, oui. Soit là-bas, soit ici. Je n’ai pas l’habitude de demander des maillots, mais il y en a qui sont plus symboliques. Généralement, je préfère proposer d’échanger à des joueurs que je connais ou avec qui j’ai joué. Mais, ici, la raison sera toute trouvée (sourire).”

Quand vous étiez encore à Mouscron, vous aviez expliqué que disputer la Ligue des champions était un de vos rêves. Vous pensiez pouvoir le réaliser avec l’Antwerp, le jour où vous avez signé ici en 2020 ?

”J’en rêve en raison de toute la symbolique. Après, je n’ai pas forcément imaginé jouer cette compétition ici. Mais plus nous avancions dans le temps, avec l’arrivée de joueurs, d’entraîneurs, etc. plus ce rêve devenait réalisable. Je me souviens d’une discussion avec Toby (Alderweireld) la saison dernière. Il m’a dit : 'Tu dois rester ici, nous allons jouer la Ligue des champions'.”

Que peut légitimement ambitionner l’Antwerp dans son groupe de Ligue des champions ? Une deuxième ou troisième place est-elle atteignable ?

”Tout à fait. Il faut avoir de l’ambition. C’est sûr que le Barça, le Shakhtar et Porto sont trois belles équipes. Il ne faut pas sous-estimer les Ukrainiens et on connaît la qualité de Porto. Ce sont des clubs qui ont l’habitude de jouer cette compétition. Nous serons là avec l’ambition d’aller chercher une première, deuxième ou troisième place. Nous ne voulons pas faire de la figuration. Nous ne sommes pas champions de Belgique pour rien.”

Jean Butez a été un des grands artisans du doublé de l'Antwerp l'an dernier.

Toby Alderweireld est blessé, mais sur le chemin du retour. Les ambitions sont-elles les mêmes avec ou sans lui ?

”C’est un élément essentiel. Je suis sûr qu’il va tout faire pour revenir. Toby est un compétiteur qui a très envie de jouer la Ligue des champions avec l’Antwerp. Son absence contre l’Union a peut-être fait la différence. J’espère de tout cœur qu’il sera rétabli mais sinon nous avons des jeunes prometteurs.”

En tant qu’élément expérimenté du groupe, vous sentez que vous avez plus de responsabilités ?

”La Ligue des champions, c’est nouveau pour moi aussi. L’hymne, tu as l’habitude de l’entendre dans ton salon… Chacun gérera cet aspect à sa manière. C’est sûr que j’ai plus d’expérience et plus de calme qu’un joueur qui effectue un retour défensif. Mon rôle est différent en tant que gardien et en tant que plus ancien.”

Il ne faut pas que le déplacement au Barça prenne des airs de voyage scolaire pour les jeunes.

”Les jeunes sont plus matures aujourd’hui. Quand tu vois Arthur (Vermeeren) qui, à 18 ans, était très calme contre l’AEK Athènes. Tout comme Mandela (Keita). Nous ne prenons pas la direction de l’Espagne pour admirer les tableaux de Picasso ou l’architecture de Gaudi (rires).”

guillement L'Équipe de France et l'Euro ? On m'en parle dans le vestiaire, mais je n'y pense pas.

Le coach, vu son expérience de joueur, ne vous a pas encore donné des conseils pour aborder le match ?

”Pas encore, mais il a annoncé qu’il le fera. Pour lui, ce sera un moment spécial de retourner à Barcelone. Si je me souviens de sa victoire en Ligue des champions en 2006 ? Oui, avec ses petites bouclettes. Le Barça avait une équipe de 'warriors'. Quand tu vois la composition de l’équipe, elle ne pouvait que gagner. C’était iconique.”

En jouant la Ligue des champions, vous pensez pouvoir vous mettre en vitrine pour une éventuelle sélection en équipe de France pour l’Euro ?

”Je n’y pense pas. Certains m’en parlent dans le vestiaire et je leur dis, comme je le dis à vous, que je ne pense pas que le sélectionneur regarde la Belgique. Et puis, la France a assez de joueurs ailleurs dans de grands championnats où Didier Deschamps peut trouver ce qu’il veut. L’équipe est bien fournie avec Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola. Je pense qu’il y a beaucoup de noms qui apparaissent sur la liste avant le mien.”

Et vous avez peut-être pensé à une sélection pour disputer les Jeux olympiques de Paris ?

”Non, je n’y ai pas pensé non plus. Je sais que plusieurs joueurs plus âgés peuvent y participer mais je suppose que ce seront des grands noms. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont déjà dit qu’ils étaient partants.”

Après le doublé, vous pensiez que vous joueriez encore ici en septembre ?

”Je m’étais peut-être imaginé un départ. Mais je m’étais également dit qu’il était possible que je reste ici avec la Coupe d’Europe. J’ai déjà connu des désillusions par le passé, où je me voyais partir et où finalement je restais. Notamment à Mouscron (avec un départ avorté vers le Club Bruges). J’étais frustré et j’ai beaucoup appris. Ça m’a permis d’être plus calme aujourd’hui. Je suis dans un club qui grandit, avec beaucoup de moyens. Nous avons remporté le doublé et la Supercoupe. Il y a peut-être d’autres choses à aller chercher. J’ai encore un contrat de trois ans. Je suis heureux dans un environnement stable pour ma famille qui va encore s’agrandir dans deux mois.”

guillement Toby m’a dit : 'Tu dois rester ici, nous allons jouer la Ligue des champions'.

Burnley a frappé à la porte. Quelle équipe a fait le plus d’efforts pour vous attirer ?

”Au final, c’était Burnley. Il y a eu une offre. Nous avons aussi discuté avec d’autres clubs, sans être plus concrets. Ce sont simplement des opportunités qui se présentent durant le mercato. Quand tu es le gardien n°1 et que tu termines champion, il y a bien évidemment de l’intérêt. Je pense que chez nous, chaque joueur, à chaque poste a pu compter sur de l’intérêt. De mon côté, j’ai fait le point avec Marc (Overmars) et c’est reparti pour une année ici. Ce sera le même son de cloche l’été prochain.”

Vous n’avez pas reçu un appel de Kompany ?

”Non, mon manager a géré les choses avec Burnley et leur direction sportive. C’étaient évidemment des discussions en relation avec Kompany qui y opère comme un manager à l’anglaise. Il était dans les discussions. Je n’étais pas le seul sur la liste et nous l’avons vu avec le recrutement de James Trafford. Mais je n’ai aucun regret.”

Marc Overmars dit que Jean Butez est sous-estimé en Belgique. Vous êtes d’accord ?

”C’est difficile à dire. Ne serait-ce pas le championnat belge dans son ensemble qui est sous-estimé ? La Belgique est un championnat de seconde zone mais quand tu vois Teddy Teuma qui fait des ravages en Ligue 1. Comme Junya Ito ou d’autres. En plus, cinq clubs belges se sont qualifiés pour la Coupe d’Europe… Petit à petit, peut-être que plus de regards se tourneront vers ici.”