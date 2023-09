Jupiler Pro League: L'Antwerp s'impose face à Westerlo (3-0)

Chez les visités, Jonas De Roeck a lancé l'international ukrainien Serhiy Sydorchuk, arrivé du Dynamo Kiev, et l'international U21 turc Emin Bayram, formé à Galatasaray. A l'Antwerp, Mark van Bommel a noté le retour de blessure de Toby Alderweireld et a titularisé Owen Wijndal, prêté par l'Ajax Amsterdam, et Gyrano Kerk à la place de Ritchie De Laet, Sam Vines et Muja. Westerlo a forcé le premier corner mais sur un mauvais dégagement de Nick Gillekens, Mandela Keita a laissé Lukas Van Eenoo et Tuur Rommens sur place avant d'effectuer une petite passe en retrait pour Janssen (15e, 0-1). Par la suite, Westerlo a réalisé quelques bonnes combinaisons mais n'est pas parvenu à faire mal à l'Antwerp, qui n'a pas produit plus d'occasions.