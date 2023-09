En effet, OHL est 13e avec 6 points en sept matches. La Gantoise retrouve quant à elle sa première place au classement de la Jupiler Pro League. Avec 14 points en six rencontres, les Buffalos sont à égalité avec Anderlecht (sept matches) et comptent une longueur d'avance sur Bruges.

Vainqueur de Courtrai (3-0) lors de la 6e journée après n'avoir empoché que 2 points sur les cinq premières, Louvain a surpris La Gantoise en ouvrant rapidement la marque. Sur une récupération haute, les Louvanistes ont parfaitement exploité les espaces pour que Sagrado offre à Brunes sur un plateau la balle de but (1-0, 6e).

Hjulsager a cru rapidement égaliser (14e), mais Kums se trouvait hors-jeu pendant la construction du but, et l'arbitrage vidéo a confirmé l'invalidité de celui-ci. Après un autre but annulé, d'Orban (24e), c'est Kandouss qui s'est chargé de remettre les compteurs à zéro en ouvrant son compte pour les Buffalos, de la tête sur un corner de Kums (1-1, 38e).

L'arbitrage vidéo est encore une fois venu à la rescousse des Louvanistes en fin de rencontre, confirmant la position irrégulière de Cuypers avant qu'il n'ait propulsé le ballon au fond des filets (84e). Tissoudali a manqué une occasion en or d'arracher les trois points en faveur de Gand alors qu'il avait été trouvé seul à l'entrée des six mètres, sa frappe s'envolant dans les tribunes (88e). Dans les ultimes moments, le poteau a sauvé les meubles louvanistes sur un coup franc dévié de Kums (90e+4).

Saint-Trond a mis fin à la bonne passe du FC Malines

Plus tard dans la soirée, Saint-Trond a mis fin à la série de trois victoires de Malines, en s'imposant 2-0. Les Japonais Daiki Hashioka (33e) et Ryotaro Ito (63e) ont permis aux Canaris (11 points, 7e) de dépasser les Malinois (10 points, 8e) au classement.

Chez les Canaris, Thorsten Fink a dû compter avec la suspension de Frédéric Ananou et a écarté Joselpho Barnes au profit de Fatih Kaya. Côté malinois, Steven Defour a procédé à plusieurs changements, préférant Rafik Belghali, Patrick Pflücke et Elias Cobbaut à Sandy Walsh, David Bates et Nikola Storm, blessé. Saint-Trond est directement entré dans le vif du sujet mais Jarne Steuckers, complètement oublié au second poteau, a expédié sa volée à côté (5e). Les Trudonnaires ont monopolisé le ballon et sur une passe de Steuckers, Hashioka a ouvert la marque d'une frappe en force via le poteau (33e, 1-0) Alors qu'il avait créé peu de choses, Malines a trouvé la bonne carburation à l'approche du repos et Kerim Mrabti a alerté Zion Suzuki d'une frappe à distance (45e+2).

Alors qu'ils paraissaient transfigurés au retour des vestiaires, les Malinois ont échappé de peu au break lorsque le réserviste Barnes a manqué sa reprise à bout portant (54e). Ce n'était que partie remise puisque Steuckers a adresse un centre devant le but à Ito, qui n'a pas hésité une seconde (63e, 2-0). Contrairement à ce qui s'était passé lors de la 5e journée à Westerlo, Malines n'a jamais semblé en mesure de s'imposer après avoir concédé un handicap de deux buts.