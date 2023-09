Wilfried, à quel point ce succès fait du bien au groupe ?

”On est tous contents, première victoire de la saison avec les nouvelles recrues. Il nous fallait du temps pour qu’il y ait cette symbiose entre nous. Ce succès va lancer notre saison et il est mérité. On les a asphyxiés en première période.”

Mais à 0-3, vous vous faites peur.

”On a le pas droit d’être nonchalant comme ça durant les 20 dernières minutes. On n’a pas eu assez confiance en nous. Tout le monde pensait à cette première victoire et on est devenu un peu craintif leur laissant le ballon et subissant. Mais avec la confiance, ce genre de chose n’arrivera plus.”

Un mot sur l’apport des quatre nouveaux.

”Ils ont énormément apporté au groupe. C’est de bon augure pour la suite sachant qu’on a encore des automatismes à peaufiner et quand on sera au mieux, cela peut donner de bonnes choses.”

Ils libèrent aussi les autres, comme vous ou encore Kawabe qui a réalisé un gros match.

”Avoir des joueurs de ballon, qui savent temporiser quand il le faut, cela amène de la confiance pour tout le monde. Personnellement, cela me transcende. À partir du moment où on voit qu’on pose le pied sur le ballon, que ce dernier circule bien et qu’on n’est pas stressé, on peut faire de bonnes choses.”

Personnellement, votre but débloque la situation.

”Je suis heureux de ce but. Il vient au très bon moment cassant leur moral. Ce n’était pas simple de la mettre. J’attends la suite pour encore faire de bonnes choses pour ce club.”

Avant le RWDM, vous disiez ne pas douter de vos qualités. Depuis, c’est deux buts en deux matchs.

”Je rends gloire à Dieu car j’ai confiance en lui et en mes qualités mais surtout en mon équipe et mon coach. C’est cette confiance qui te fait pousser des ailes et l’envie de se battre sur tous les ballons.”

Wilfried Kanga a débloqué la situation en fin de première période.

Cette victoire constitue-t-elle un déclic ?

”Oui et surtout le jeu produit en première période. On a tous pris du plaisir et cela s’est senti. J’espère qu’on va pouvoir enchaîner.”

L’exclusion de Steven Alzate, c’est le point négatif de ce succès.

”Je suis juste à côté de lui. Il ne s’est pas laissé tomber, Steven est emporté par son élan sur ce terrain sec et il ne réclame d’ailleurs rien. C’est vraiment dommage.”