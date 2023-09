”L’Union a le défaut de ses qualités. Parfois, son énergie doit être canalisée. Il aura manqué un joueur calme devant le but. Les Genkois ont fourni une grosse performance défensive. Le Racing a été cynique : il a fait mal, à des moments cruciaux. Il y avait une agressivité contrôlée de la part des Limbourgeois. D’ailleurs, M. Visser a été à la hauteur, il faut le souligner. Il y a eu beaucoup de jaunes. L’arbitre a conditionné la fluidité. Il a peut-être fait une bêtise : Oyen aurait dû hériter d’une deuxième jaune.”

À lire aussi

2. “Le 4-2-2-2 pour contrer Blessin.”

”Oyen est d’ailleurs sorti au bon moment. L’Union était en supériorité numérique dans l’entrejeu. Lazare a particulièrement causé du souci en première mi-temps. L’introduction de Hrosovsky a permis à Genk de passer en 4-2-2-2, avec une solide colonne vertébrale. Enfin un entraîneur qui s’adapte à l’Union SG ! Avec un carré dans le milieu. Vrancken inspirera, là, peut-être d’autres coachs. Si c’est le cas, il faudra voir comment Blessin parviendra à se renouveler, notamment au niveau des ressources humaines dont il dispose. Sans compter qu’une rotation s’instaurera avec la Coupe d’Europe qui arrive.”

3. “Légitimité naturelle d’Hayden, Alzate comme s’il n’était jamais parti.”

”Hoefkens a à peine caché ses exigences de renforts. Il ne s’attendait pas au départ de Donnum. Finalement, le transfert du Norvégien a débloqué la situation. Le Standard a plus gagné que perdu avec la vente de Donnum. Le changement le plus remarquable : la personnalité de l’équipe. Hayden a une légitimité naturelle. Alzate est revenu comme il est parti. Hayden venait parfois chercher le ballon trop bas. En conséquence, le jeu dans les 30 derniers mètres était stéréotypé. Pourtant, le trio défensif à de bons pieds… Le meilleur médicament reste la victoire. Le staff a surtout dégagé une forme de sérénité.”

À lire aussi

4. “Balikwisha ne l'oubliera pas.”

”La montée au jeu de Balikwisha est éloquente. Ce sont ces cas-là qu’il va falloir gérer désormais. Le milieu n’est pas monté avec le bon état d’esprit. Il ne le fait pas volontairement : il est déçu de ne pas avoir commencé. Sur sa première prise de balle, il veut en faire trop et ça coûte un but. Son cas peut être élargi aux autres qui vont se retrouver sur le banc. Ils vont se dire qu’ils ont été les cobayes, qu’ils en ont pris pour leur grade durant les premières semaines… Balikwisha est, parmi eux, le plus proche du onze de base et donc peut-être le plus frustré. En plus, il avait des possibilités de départ mais a décidé de rester. Si Alzate et Hayden ont leurs places verrouillées, Balikwisha doit se dire qu’il y a match avec Kawabe. Mais le Japonais a été très bon contre Eupen. Je ne suis pas sûr qu’Hoefkens décide de faire ressortir Balikwisha, il y a deux semaines. Ici, le coach est en position de force. Il a affiché son milieu, tout en connaissant son caractère bien trempé. C’est un risque inutile, le Standard n’allait pas perdre la rencontre s’il était resté sur le terrain quelques minutes de plus. La décision d’Hoefkens est trop facile et Balikwisha ne l’oubliera pas. À mes yeux, c’est une erreur de management.”