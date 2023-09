Brecht Dejaegere revient sur son flirt avorté avec Anderlecht cet été : “J’ai senti qu’ils ne me voulaient pas à 100 %”

guillement "Je ne sais pas pourquoi cela a pris beaucoup de temps avec Anderlecht."

Le Belge a aussi été cité dans un autre club de Pro League : le Standard de Liège. Mais comme cela a été le cas avec Anderlecht, la piste s’est rapidement éteinte. “Je n’ai jamais eu de contact direct avec la direction du Standard mais plusieurs personnes autour de moi me disaient qu’ils étaient intéressés. Des agents ou d’autres personnes du milieu me disaient : ‘On a le Standard comme piste pour toi, le club te veut.’ À chaque fois, je répondais que je laissais travailler mon agent. Bien sûr qu’il y avait une envie au fond de moi de revenir en Pro League. C’est toujours chouette de jouer près de chez toi et de pouvoir voir régulièrement ta famille. En quittant Toulouse, l’idée principale était de revenir en Belgique mais on ne sait jamais comment cela peut se passer dans le monde du football.”

Un divorce brutal avec Gand

Son envie de revenir en Pro League était d’autant plus grande que son histoire avec ce championnat s’est arrêtée de manière brutale. Mis à l’écart par la Gantoise, il a dû trouver une porte de sortie durant l’été 2020 après sept ans de bons et loyaux services. “Je garde un mauvais goût au sujet de mon départ de Gand, avoue Dejaegere. La manière avec laquelle j’ai été mis de côté m’a fait mal. Surtout que je n’étais pas un figurant mais bien un joueur important de l’équipe. J’ai été champion avec Gand, j’ai joué la Ligue des Champions et j’étais l’un des joueurs à comptabiliser le plus de matchs dans l’histoire du club… Finir une si belle aventure de la sorte est très frustrant.”

Brecht Dejaegere a passé sept saisons à La Gantoise. ©BELGA

Une autre frustration aurait pu être de ne jamais avoir été sélectionné en équipe nationale. Mais le joueur ne vit pas avec des regrets et sait que son niveau était loin de celui de ses concurrents. “J’ai été une fois très proche d’une sélection quand Marc Wilmots était le coach, conclut Brecht Dejaegere. On m’avait dit que ce n’était pas passé loin. Mais je suis réaliste et je sais que je suis né dans une génération d’excellents joueurs. Je n’ai jamais eu de regrets à ce sujet-là car j’ai toujours été conscient qu’il était très compliqué d’être appelé.”