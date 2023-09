La Pro League proche d’atteindre les 100 minutes par match

Les championnats du Moyen-Orient sont ceux dont les matchs durent le plus longtemps puisque les deux premières divisions saoudiennes, le championnat qatari et celui des Émirats arabes unis trônent en tête du classement avec, au minimum, 105 minutes de jeu. Parmi les grands championnats, la Liga est à 103’03” alors que la Premier League est à 101’46”, la Serie A à 101’04, la Ligue 1 à 100’28” et la Bundesliga à 100’21”.

Plus loin, la Pro League est à 99’37”, en dessous de la moyenne mondiale. Dans ce classement, la première division finlandaise est dernière avec 96’07” de moyenne.