Coefficient européen : après une saison 2022-23 record, un nouveau cru d’exception pour rêver d’un deuxième ticket pour la Ligue des champions ?

2023-24 sera-t-elle du même niveau ? S’il est encore tôt pour afficher des certitudes, le fait est que la Belgique est l’un des cinq derniers pays à avoir encore tous ses représentants engagés, au même titre que l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne et la France. Avec quatre unités au compteur avant d’entamer la phase des poules, nous présentions avant la première journée le deuxième coefficient de la saison en cours derrière la Turquie. Soyons honnêtes, les nations de premier rang n’ont quasiment pas joué en préliminaires, ce qui les empêchait d’amasser beaucoup de points, mais ce qui est pris n’est plus à prendre et la Belgique peut viser une saison à plus de dix unités, à nouveau.

Au dernier tour préliminaire de Conference League, Bruges a sorti un représentant de la Liga, Osasuna.

Avec quel objectif, à moyen terme ? D’abord et surtout renforcer notre position dans le top 10. Dans la nouvelle mouture des Coupes d’Europe, qui entrera en vigueur la saison prochaine, les champions des dix premiers pays de la hiérarchie UEFA seront directement versés en phase de groupes de C1. Après une saison au purgatoire, avec une treizième place, nous sommes remontés à la huitième position l’année passée et nous possédons, avec 38,4 points, un matelas de près de 6 unités d’avance sur la Turquie (32,85 points) qui nous permet de voir venir.

La sixième place à 10 points

Aller chercher la septième place, occupée par le Portugal, peut-il être envisageable ? Les Lusitaniens comptent tout de même dix unités d’avance, ce qui rend la tâche compliquée, à moins d’enchaîner trois saisons de haut vol, par exemple. Plus globalement, si la septième place offre un léger plus, avec un vainqueur de Coupe directement qualifié pour les poules de Ligue Europa, c’est surtout la sixième, occupée par les Pays-Bas, qui changerait le cours du foot belge, puisqu’elle offrirait un deuxième ticket direct pour la Ligue des champions. Mais pour cela, il faudrait compter plus de 52 points environ et, donc, signer cinq saisons à 10,4 points de moyenne, loin de nos standards d’avant. Mais qui sait ?