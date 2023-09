Du tac au tac avec Teklak : "Diawara co-responsable, avec Sardella"

2. "Delaney n'aurait pas fait cette erreur." "Le Club a été plus proactif en deuxième mi-temps, notamment via les latéraux. À droite, les montées de Sabbe ont donné de la place à Skov Olsen. Sur son but, Sardella va être pointé du doigt. Il reçoit la pire des passes de Debast : toutes les conditions étaient réunies pour qu'il rate son contrôle. Ce ballon doit être dégagé, Sardella aurait dû se monter plus rusé. Par contre, le défenseur anderlechtois n'est pas le seul responsable. Loin de là. Diawara s'infiltre à ce moment-là justement. Or, un bon demi-défensif doit prévenir l'erreur. Le milieu aurait dû davantage penser au marquage défensif. Quand Zinckernagel récupère le ballon, il n'y plus de '6'… Diawara est co-responsable dans cette situation. Delaney, avec son métier, n'aurait pas commis cette erreur."

3. "Thorgan Hazard pour le rythme." "Thorgan Hazard s'épanouira plus dans l'axe ou à gauche. C'est là qu'il s'était le mieux exprimé à Zulte, où il avait été découvert. À titre collectif, il n'a peut-être pas apporté ce qu'il aurait voulu, mais à titre individuel, ce match lui a été hautement important, pour engranger du rythme. En ce qui concerne la question des gardiens, au moins, la hiérarchie est désormais claire au club. Si, il y a deux mois, Dupé savait que Schmeichel viendrait, il n'aurait pas signé…"

4. "Vazquez déconnecté." "Vazquez manque visiblement de rythme. Pour cette raison, celui qui incarne clairement la doublure de Dolberg ne paraît pas encore connecté aux autres. L'Argentin a de vraies qualités de pivot, mais peut mieux faire. C'est le type de joueur qui a besoin de temps de jeu : il n'a pas cette capacité de rupture comme aurait un joueur explosif. Le rôle de super-sub, de 'gamechanger' ne lui convient pas trop vu son profil. Il a besoin des autres autant qu'eux ont besoin de lui. Vazquez vit des centres."