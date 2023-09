La chronique de Christophe Franken : on risque d’avoir une (mauvaise) surprise dans la lutte pour le maintien

Quand on regarde le classement en Pro League, on voit à peu près ceux qu’on attendait en haut mais ceux qu’on attendait tout en bas sont mieux placés que prévu. Qui aurait misé sur le 11 sur 21 du RWDM après un nul chez le champion en titre samedi ? Et sur les plutôt bons débuts de Saint-Trond avec son noyau le plus jeune de Belgique ? Ou sur les trois victoires eupenoises ?

Le Standard et Charleroi, qui n’ont gagné qu’une fois cette saison, sont parmi les quatre derniers actuellement. Ceux qui disputeront les nouveaux play-down au bout des trente rencontres. Une mini-compétition où chacun gardera ses points de la phase classique mais où seul le vainqueur sera directement sauvé. Le deuxième jouera un barrage et les deux derniers descendront en Challenger Pro League. Une poule qui sent déjà le traquenard.

On y retrouvera qui ? À part dire que Courtrai, avec son noyau assez faible et son statut délicat de club à vendre, a de grandes chances d’en être, c’est la bouteille à encre. Le RWDM est plus fort que prévu, Saint-Trond prendra encore pas mal de points grâce à ses Japonais, Westerlo devrait finir par gagner avec la qualité dans son groupe, Louvain aussi. Eupen est illisible mais engrange ce qu’il peut. Et Malines émergera de certaines rencontres grâce à quelques talents offensifs.

Le Standard et Charleroi ne pourront même pas compter sur le mercato d’hiver

Croire que la lutte pour le maintien se limitera à ces équipes-là serait dangereux. Quand les petits sont moins faibles que prévu, il y a souvent de mauvaises surprises en bas. Imaginer que le Standard et Charleroi sont trop forts pour ne pas sortir du fond de la cale serait bien présomptueux. Leur production du week-end l’a bien montré, même si aucun des deux n’a perdu.

Dans un championnat où les propriétaires étrangers ont brouillé nos références et nos certitudes, on finira par avoir de mauvaises surprises en bas. Les clubs historiques ne peuvent plus compter sur une différence naturelle de niveau. Cette saison, le Standard et Charleroi trouveraient des renforts dans le noyau de tous les habituels “petits”.

Ce qui nous amène au mercato d’hiver. Mehdi Bayat a déjà annoncé qu’il devra vendre au moins un élément important en janvier pour équilibrer les comptes. Et le Standard ne sait toujours pas s’il pourra compter sur l’argent de 777. Au pays des dollars, on a plutôt des livres sterling en tête depuis le rachat d’Everton. Les clubs de la galaxie qui calculent en euros n’ont qu’à se débrouiller.

Bref, ce n’est pas le mois de janvier qui devrait bousculer la hiérarchie qu’on voit se dessiner petit à petit dans ce championnat. À part le G5 (Club Bruges, Genk, Anderlecht, Antwerp et Gand), l’Union et le Cercle, personne n’est à l’abri cette saison.