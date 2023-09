La Pro League présente son plan sociétal jusqu’en 2026 : “Nous voulons être un moteur social ambitieux”

Consciente de sa responsabilité sociale et de l’impact qu’elle peut avoir auprès des fans de football, la Pro League a lancé depuis plusieurs années un plan social qui ne cesse de grandir. Appelé “Football&Social responsability” (FSR), le plan 2023-26 a été présenté ce mardi par l’organe des clubs professionnels, conscients du besoin de faire connaître ce qu’ils font pour la société. “Le football professionnel a un levier puissant entre les mains. Il est important que chaque club l’utilise pour faire une différence sociale sur et en dehors du terrain”, explique ce plan. Lutte contre le racisme et les discours haineux, accès pour tous au stade, développement durable, pratique du foot par tous les publics : les sujets ne manquent pas.