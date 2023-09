Quand les frères se chamaillent aussi : pourquoi le choc Crystal Palace – Brighton, séparés de 50 km, est aussi intense que le derby RWDM – Union SG

Ce “derby de la A23 (la route qui sépare Croydon de Brighton)” est véritablement né en 1974, soit quand Palace a disputé son premier match en D3 en 10 ans, à Brighton. Les deux écuries étaient les plus suivies de la division et une rivalité naturelle s’est d’abord installée. Les arrestations, bagarres, etc. étaient devenues monnaie courante. Les justifications de l’époque ? “L’alcool et le soleil”, pouvait-on lire dans la presse locale.

La haine s’est intensifiée deux ans plus tard quand Terry Venables a pris les rênes des Eagles et qu’Alan Mullery a pris les commandes des Seagulls. Les deux hommes étaient coéquipiers à Tottenham. Venables y était le lieutenant du capitaine Mullery. Le premier s’estimait mal-aimé par l’entraîneur à l’époque, Bill Nicholson, et par le public, contrairement au second. Cette dynamique et lutte de pouvoir entre les deux coqs, qui ont tous les deux mené leur équipe de la D3 à la D1 (avec des montées simultanées), ont indirectement nourri la rivalité entre Brighton et Palace.

Le précédent club de Leandro Trossard, initialement appelés les “Dolphins”, a d’ailleurs changé son surnom, en 1976, rien que pour ennuyer son ennemi. Quand Palace criait “Eagles” (aigles), ceux de Brighton répondaient ironiquement “Seagulls” (mouettes).

Parmi les plus célèbres épisodes, il y a celui où Mullery a été escorté en dehors du terrain par la police, lançant des doigts d’honneur à tout bout de champ. Celui où un tacle assassin a mis fin à la carrière de Gerry Ryan, chouchou de Brighton. Celui où Palace a chipé le titre en D2 pour un petit point lors de la dernière journée. Ou encore celui ou Mullery a été nommé entraîneur de… Palace.

Tant de raisons pour faire de Brighton le pire ennemi de Palace (encore plus que leurs voisins londoniens). Et vice-versa.