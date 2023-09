L’Antwerp domine à nouveau les statistiques défensives : les attaquants font moins peur à Mark van Bommel que… les blessures et les suspensions

Butez a gardé ses filets inviolés à quatre reprises déjà. Que le Français soit un des meilleurs à son poste en Pro League n’est plus neuf. Que la venue d’Alderweireld ait bien solidifié les rangs non plus. L’ancien Diable et ses partenaires du quatuor arrière – tout aussi méritants – n’ont juré au ciel que quatre fois cette saison. Cet art qu’est devenu la défense est, en plus, fait proprement puisque, jusqu’à présent, l’Antwerp est l’équipe qui a récolté le moins d’avertissements (5) et qui n’a toujours pas évolué en infériorité numérique – plutôt cocasse pour une formation coachée par van Bommel.

La prévention avant la guérison

Qualifier la défense anversoise comme “la meilleure du pays” serait oublier les efforts fournis par le reste du onze. Parce que l’Antwerp privilégie la prévention que la guérison. Le matricule 1 est, par exemple, la quatrième équipe qui effectue le moins d’interceptions par tranche de 90 minutes (36,99), seuls Anderlecht (36,29), Malines (35,71) et Genk 35,69 font mieux/pire.

Sans compter que les troupes de van Bommel ne connaissent que très peu de réussite dans les duels aériens (38,6 %), soit près de 20 % en moins que le Club Bruges et 2,5 % de plus qu’Eupen, pire élève de la classe. Là où elles excellent par contre : les duels défensifs, avec 66,2 % gagnés, l’Union SG étant la seule à faire mieux (67,2 %). Et, surtout, les Anversois monopolisent le ballon, avec 61,9 % de possession de moyenne – plus que n’importe qui.

Pour illustrer de manière grossière : l’Antwerp, en gardant le cuir un maximum, laisse moins d’opportunités à ses adversaires pour lui faire mal et, dans le pire des cas, le duel défensif sera remporté derrière avec une intensité uniquement surpassée par le Cercle, selon les statistiques de Wyscout.

La polyvalence comme seul levier

Sur le terrain, tout roule de ce côté à l’Antwerp. Mais, tandis que les attaquants (non-catalans) peinent à perturber son système, van Bommel doit surtout croiser les doigts pour qu’aucun autre membre de sa défense ne finisse à l’infirmerie. Parce que les ressources humaines sont limitées. Pacho et Avila sont partis et ont été remplacés numériquement par Coulibaly et par Wijndal. Problème : cette saison, le Great Old lutte sur trois tableaux. Les matchs vont s’enchaîner tous les trois jours. En plus, Vines, Engels et Corbanie sont blessés et la date de leur retour demeure floue. En cas de nouvelle blessure ou de suspension, les seuls leviers à activer seraient de jouer sur la polyvalence de De Laet et sur celle de Bataille.