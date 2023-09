Match nul entre l'Antwerp et la Gantoise après un match pauvre en occasions

En première période, c'est La Gantoise qui s'est montrée la plus dangereuse avec des occasions pour Hugo Cuypers, qui a manqué sa reprise sur un centre de Brown (12e), Malick Fofana (34e), qui voyait son envoi facilement capté par Butez, et Hjulsager (40e), qui, lui aussi butait sur Butez d'une frappe lointaine. L'Antwerp avait réagi plus tôt, timidement, via Alderweireld, d'une tête non cadrée (16e).