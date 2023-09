Glen De Boeck retrouve le banc de Courtrai et succède à Edward Still

L'ancien défenseur central a été T1 de Courtrai entre le 8 novembre 2017 et le 15 novembre 2018, pour 46 matches: 24 victoires, 6 nuls et 16 défaites. Il avait alors réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique 2017/2018 et la 7e place de la saison régulière en championnat, aux portes des playoffs 1. Glen De Boeck avait été limogé un peu plus d'un an après avoir été engagé, alors que Courtrai occupait la 12e place du classement à l'issue de la 15e journée.