Voici pourquoi la Pro League accueille autant de joueurs scandinaves

Arnar Vidarsson analyse ce nouveau phénomène. ©BELGA

Anderlecht fait pencher la balance

Anderlecht est l’un des grands responsables de l’arrivée massive de Danois. “Trois Danois ont été transférés cet été (Dolberg, Delaney et Schmeichel) en plus de Dreyer qui était déjà là, analyse Arnar Vidarsson, ancien sélectionneur de l’Islande, désormais coach de Jong Gent et analyste sur la VRT. Fredberg et Riemer ont un réseau aussi large que fort et il est logique qu’ils l’utilisent. ”

guillement Les Islandais d'Eupen ont été recrutés car ils parlent allemand.

Autre cas de figure différent bien que proche : Ronny Deila a également utilisé ses connexions nordiques pour faire venir Philip Zinckernagel ou Hugo Vetlesen. “C’est assez similaire à ce qui se passe à Anderlecht même si le phénomène est moins marqué. Ici, Deila pioche dans ses connaissances de la Scandinavie car il est Norvégien. Ce qui est plus étonnant, c’est de voir deux Islandais (Alfred Finnbogason et Victor Palsson) débarquer à Eupen. Le club n’a aucune connexion avec le pays mais il est germanophone, tout comme son coach, Florian Kohfeldt. Et les deux joueurs sont passés par l’Allemagne, parlent la langue et sont imprégnés de la culture allemande.”

La langue pour s’adapter

Vidarsson met, en évoquant le plurilinguisme de ses compatriotes, le doigt sur une grande qualité nordique : “Ils s’adaptent très bien au changement. Et c’est pourquoi les clubs savent qu’ils font venir des joueurs qui ne seront pas en marge du groupe.”

Le cliché est véridique : tous les Scandinaves parlent anglais et savent donc communiquer au sein du groupe. “Puis, nous avons une culture qui nous pousse à nous adapter. Le côté bosseur des Scandinaves se reflète dans cette envie de s’intégrer, notamment en apprenant la langue du pays dans lequel ils sont (NdlR : Vidarsson parle, par exemple, un néerlandais parfait). Les Belges sont assez similaires aux Scandinaves en cela.”

Pas de Messi mais des travailleurs

Autre cliché : les Nordiques bossent dur. “C’est la vérité, souffle Vidarsson avec un sourire. Les Scandinaves ont des valeurs de travail et sont de vrais professionnels. Je dis toujours qu’en allant piocher en Suède ou au Danemark, par exemple, tu sais qu’a priori tu ne trouveras pas Lionel Messi mais tu auras un joueur stable, constant et fiable.”

Les clubs belges ont besoin de ce genre de profils. “La Pro League est réputée en Europe, dit Vidarsson. Notamment pour son côté compliqué. La compétition est tactique, physique et technique. Tu as besoin de bons joueurs pour réussir. Et la transition des compétitions scandinaves vers la Belgique est assez logique en ce sens. Les Scandinaves voient la Pro League comme une première marche pour prendre de l’expérience, être confronté à plus d’adversité avant de tenter leur chance dans une grande compétition.”