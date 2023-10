La chronique de Christophe Franken : De Boeck de retour sur un banc, des doutes jusque dans son vestiaire

Le vrai boulot de De Boeck commencera ce lundi à l’entraînement avec ses hommes. Et il part de loin. Le choix de la direction n’a pas été très apprécié par le vestiaire courtraisien. Si les choses ont traîné dans les dernières heures avant l’officialisation du remplaçant d’Edward Still, c’est parce que plusieurs cadres de l’équipe avaient provoqué une réunion avec les dirigeants.

Ils voulaient faire remonter le sentiment du vestiaire, de ceux qui étaient déjà là l’an passé. Selon eux, De Boeck n’était pas un bon choix. Parce qu’ils craignaient de revivre l’épisode Adnan Custovic, qui avait succédé à Karim Belhocine à la surprise générale l’an dernier, sans pouvoir poser sa griffe sur l’équipe. Il avait été limogé deux mois et demi plus tard. C’est finalement Bernd Storck, avec une méthode militaire, qui avait sauvé les Flandriens.

D’abord une décision économique de la direction.

Même si le coach allemand n’était pas très populaire, les cadres de Courtrai attendaient un choix fort de leur direction. Quelqu’un qui pourrait vraiment reprendre l’équipe en mains. Mais les hautes sphères du club ont d’abord pris une décision économique. Opter pour De Boeck, c’était prendre un entraîneur qui acceptait un salaire très bas, probablement le moins élevé en Pro League actuellement.

Il faut dire que De Boeck n’avait pas le luxe de se montrer gourmand. Sa carrière d’entraîneur, beaucoup la pensaient terminée depuis cette dernière pige ratée dans un Lokeren qui filait tout droit vers la faillite. Par la suite, l’ancien défenseur élégant d’Anderlecht n’avait pas donné de signes de relance. Il postulait mais son CV atteignait rarement la short list finale. Dans le milieu, il était considéré comme “dépassé” et “aigri”, selon les témoignages qu’on a pu recueillir.

À Courtrai, De Boeck reçoit une chance inattendue. Une chance de faire taire les critiques et de donner tort à ceux qui le pensent grillé. Il est aujourd’hui loin des ambitions de son début de carrière, quand il était le golden boy du Cercle il y a quinze ans. Assistera-t-on à un nouvel épisode Custovic à Courtrai ou verra-t-on le come-back de l’année ? Avec le Club Brugeois, Genk et l’Union lors cinq prochaines journées, on aura vite des éléments de réponse.