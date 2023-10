Malick Fofana a célébré comme Jérémy Doku et monte en puissance à La Gantoise : “Sa force de travail en fait un profil presque unique”

Parce que sortir du lot en tant que joueur offensif contre la défense ultra-organisée de l’Antwerp relève de l’exploit – sauf si vous êtes catalans évidemment. Contre les hommes de Mark van Bommel, Fofana, partagé entre le flanc gauche et l’axe, a fait très mal entre les lignes. Il est le seul qui a donné un peu de vie à ce duel très fermé. Le Diablotin a remis le couvert contre le RWDM ce dimanche en inscrivant l’unique but de son équipe. Avec, à la clé, une célébration à la Jérémy Doku. “J’attendais ce but depuis un petit temps, a avoué l’adolescent. C’est le résultat d’un travail de longue haleine. Ma célébration ? Comme Doku, qui reste un exemple pour moi. Ce qu’il fait avec les Diables et à City, c’est vraiment beau. Ce rôle libre me convient parfaitement effectivement. Je peux aussi évoluer sur le flanc, ça ne change pas grand-chose.”

Le petit frère timide

Pour le match au Machtens, Vanhaezebrouck pouvait difficilement le reléguer sur le banc, même si Gift Orban revenait de suspension. Le phénomène nigérian a finalement dû se contenter d’un rôle de remplaçant. Le truc, c’est que Fofana dispose de qualités qui plaisent forcément à son exigeant entraîneur. “Malick utilise très bien les espaces, grâce à sa capacité d’infiltration et sa vitesse, analyse David Penneman, sélectionneur national des U17 qui a eu le Gantois sous son aile. Il manie bien le ballon. C’est top qu’il se fasse remarquer dans un club de ce niveau. J’ai appris à le connaître il y a deux ans. Ce qui a directement sauté aux yeux, c’est qu’il allie qualités offensives et une force de travail. Il est déjà très mature. Franchement, j’ai du mal à trouver un profil similaire. Dans ce sens, il est presque unique pour un garçon de son âge.”

Cible des louanges de Ricardo Sa Pinto, après le match de barrages pour la Conference League, Fofana ne fait partie du noyau A que depuis 13 mois. Il a rejoint les “grands” dans le sillage d’Ibrahim Salah (aujourd’hui à Rennes), de quatre ans son aîné. En dehors de la pelouse, celui qui a des racines guinéennes (il a d’ailleurs refusé une approche de la fédération) via son père est plutôt timide, de son propre aveu. “C’est vrai qu’il n’aime pas trop être dans la lumière des projecteurs, poursuit Penneman. Mais il adore l’humour et rigole assez souvent. Ce n’est peut-être pas lui qui fait les blagues, mais il rit toujours. Il parle plus avec les pieds.”

Dans le groupe, il est considéré comme le “petit frère”. “En toute honnêteté, je suis encore plus heureux quand c’est lui qui marque que quand c’est moi, a par exemple avoué Julien de Sart. C’est notre petit frère ou notre frère préféré. Je l’aime bien parce qu’il travaille beaucoup et écoute bien. Il a un talent exceptionnel en un-contre-un. S’il peut encore plus développer ses dribbles, ce sera un joueur du top.”

Fini le rôle de super-sub

Ses récentes prestations laissent présager une éclosion définitive. Finies les responsabilités de super-sub. Place à celles d’un véritable prétendant à une place de titulaire… mais laquelle ? “Chez nous, Malick est arrivé comme flanc droit, ajoute Penneman. Il a occupé ce poste avec beaucoup d’énergie, que ce soit pour ses tâches offensives ou défensives. Il avale les mètres avec envie, il est rapide et a un nez pour le but. La génération 2005 avait un vide à combler au poste de n°9 et Malick l’a bien rempli. Il s’est malheureusement blessé juste avant l’Euro U17 en Israël. Ça ne m’étonne pas du tout que Vanhaezebrouck le déploie parfois en tant que latéral. C’est bien pour sa progression. Mais je lui trouve plus de qualités offensives personnellement.”

Comme tous les jeunes de son âge, Fofana doit encore se développer physiquement. “Il progresse pas à pas, dit Penneman. Mais pour quelqu’un qui a un corps plutôt frêle, Malick tient bien sur ses jambes. Le gabarit va suivre naturellement.”

Les produits issus de l’académie des Buffalos sont rares, mais Fofana, au club depuis les U10, en redore le blason. Pour montrer son attachement au club, il a récemment prolongé jusqu’en 2026. Des clubs étrangers (comme l’Ajax ou des formations allemandes) suivaient son évolution avec attention. Ses modèles ? Neymar et Kylian Mbappé à l’échelle internationale, Vadis Odjidja et Tarik Tissoudali à l’échelle nationale. Reste à savoir sur laquelle lui finira.