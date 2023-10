"Les joueurs ont montré que j'avais tort" : Mazzù euphorique après la victoire des Carolos

À lire aussi

Mazzù : “Je suis très heureux. Si on était battu aujourd’hui, je n’aurais pas su quoi dire à mes joueurs. Ils ont mis de l’envie et on a eu des occasions, mais le sort s’est acharné. On a finalement réussi à revenir dans le match avec l’envie. Les joueurs ont montré qu’ils avaient envie de gagner et c’est le plus important pour moi. Il y a eu du déchet, mais essayez de comprendre cette équipe. C’est notre dixième match, on a joué huit matchs avec de la qualité, mais où on n’a pas récolté assez de points. Ce n’est pas évident pour la confiance. Les joueurs n’ont pas lâché, contrairement à ce qu’ils avaient fait la semaine passée. C’est la mentalité qu’ils doivent avoir à chaque match. J’étais fâché la semaine dernière, car ce qu’ils ont montré ne représentait pas mes valeurs ou celles du club, mais ils m’ont montré que j’avais tort. Les supporters ont été positifs, cette victoire leur appartient aussi. ”

Bayat : “Je suis un homme heureux. À la 85e minute, j’étais en train de mourir, mais là, j’ai plein de peps. C’est la magie du foot. Ce sont des moments qui vont nous permettre d’avoir un meilleur avenir. On a eu des moments difficiles cette saison, comme ce soir, mais ce qu’on n’avait pas vu à l’Union, on l’a vu ce soir. Il y a eu une vraie envie de gagner et une grosse mentalité.”

Reine-Adélaïde : “C’est très compliqué à analyser à chaud. C’était un bon match des deux côtés, on avait à cœur de prendre des points. On aura la trêve pour bien travailler et revenir en force. On a l’habitude de jouer avec la profondeur de Biron, on a plus joué dans les petits espaces aujourd’hui. On a eu du mal au début puis on a réussi à se trouver petit à petit. Je suis très déçu."

Caçapa : “Gueye était nerveux, je ne suis pas d’accord avec sa rouge, mais on ne peut rien faire maintenant. Je suis déçu parce qu’on prend deux buts en fin de match. C’était un match gagné, mais on le perd. On doit encore beaucoup travailler sur le mental. On avait envie de jouer, mais les conditions n’étaient pas idéales à cause du terrain. On marque par chance, mais la chance il faut la provoquer. On a fait le plus dur, mais il fallait juste bien défendre, ce qu’on n’a pas fait en fin de match.”