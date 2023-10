”Le Standard se retrouve toujours bien quand il peut laisser le ballon à l’adversaire. Si Hoefkens dit non, moi je dis oui : la position d’underdog favorise son équipe. Le dire ne serait pas un aveu d’infériorité. Chaque équipe à son statut à défendre. Le Club doit gérer sa fin de match autrement. Si tu ne parviens pas à gagner alors contente toi de ne pas perdre. Les Brugeois ont arraché l’égalisation au prix d’un 'sale' but. Avant cela, ils n’ont pas au beaucoup d’occasions exceptionnelles non plus. Quand tu égalises de cette manière, contente-toi de ça. Là, le Club donne la victoire au Standard qui ne l’a pas déméritée pour autant.”

2. “Le Standard doit capitaliser là-dessus.”

”Hoefkens ne doit pas faire la fine bouche. Il avait l’air de dire qu’il n’était pas content de la manière. C’est être un super résultat. Contre ce Bruges-là, tu ne pas être dominant. À défaut, il faut être intelligent. Solidaires, les Liégeois ont eu la posture appropriée. Kanga a fait un gros match, dans un scenario qui lui convient parfaitement. On peut tirer un parallèle avec Charleroi : les deux victoires ont été fédératrices. Il ne faudra pas tomber dans le piège contre Anderlecht. Le RSCA sera sans doute déjà plus prudent et cynique que Bruges ne l’a été.”

3. “Il faut un patron dans la défense de Bruges.”

”Les Brugeois se sont exposés eux-mêmes en commettant plusieurs erreurs. Spileers a 18 ans et doit encore apprendre. Le but de Price vient d’une petite bêtise de sa part. Puis, Zinckernagel, un peu blessé, ne peut pas défendre… Il faut un patron dans la défense du Club. Il n’y a pas quelqu’un qui a la personnalité pour imprimer son caractère. Vu que De Cuyper occupe le couloir gauche, Deila a fait commencer Odoi aux dépens de Buchanan, pour ne pas encore plus exposer ses deux centraux. Onyedika aurait aussi dû être plus proche d’eux. Bruges a été entreprenant, mais ça fait cinq ou six fois que j’entends : 'On mérite de gagner'. On peut commencer à penser qu’il y a peut-être qu’il y a un petit problème au Club.”

4. “La soirée n’aurait pu être plus belle à Anderlecht.”

”L’homme à Van Himst était exceptionnel. Avec une victoire pour le Sporting à la clé en plus. Il faut dire que Malines a joué le jeu et a été l’adversaire idéal. Le succès m’a fait penser à celui que le RSCA avait remporté contre Westerlo, qui avait évolué d’une manière similaire. Anderlecht était dans de bonnes dispositions. Les joueurs ont montré leurs qualités individuelles. Ceux qui sont montés au jeu aussi. Le but d’Amuzu est magnifique. La soirée n’aurait pu être plus belle. Les Mauves ont joué 20 bonnes premières minutes, avant de basculer plus dans le contrôle.”