Une Pro League au ralenti ? Une fausse impression à cause des trois derniers champions qui ont pris… 26 points de moins que la saison passée

Les champions au ralenti

On avait une impression tenace : les premiers prennent moins de points que d’habitude cette saison. Ce n’est pas totalement vrai. L’Union a engrangé 22 points sur 30 possibles. Sur les 10 années précédentes, il y a eu quatre leaders au bout de 10 journées avec moins de points, dont l’Antwerp (2020-2021) et… Eupen (2021-2022) avec seulement 20 unités.

Mais cette impression ne vient pas de nulle part. Les trois derniers champions de Belgique sont en chute libre par rapport à la saison dernière et donnent cette idée d’une compétition qui avance moins vite. L’Antwerp, qui avait réussi un 27/30 l’an passé, a pris 10 points de moins. Même constat pour Genk : -10. Et le Club Brugeois fait à peine mieux, avec 6 unités de moins.

Westerlo mérite une mention. La révélation de la saison dernière est à l’avant-dernière place actuellement, avec 9 points de moins. Louvain est, lui, à -8.

Bruxelles cartonne, le Standard a trois points de moins

L’Union confirme ses deux dernières excellentes saisons, avec cette fois la place de leader au bout de 10 journées. Les Saint-Gillois réussissent même à prendre encore plus de points : 22 contre 19 à chaque fois lors deux années passées. Quand on se souvient du mouchoir de poche final des playoffs en mai dernier, on ne crachera certainement pas dessus au Parc Duden.

Dans un autre parc proche, on est heureux aussi. Anderlecht réussit la plus belle progression par rapport à la saison passée : +8 points. La Gantoise, malgré l’énergie laissée en Coupe d’Europe, fait aussi un bond en avant de 6 unités.

Seuls cinq clubs font mieux que la saison dernière (le Cercle +6 et Eupen +1 en plus de l’Union, Anderlecht et Gand). Sur 15 puisqu’on ne prend évidemment pas en compte le RWDM, en D2 l’an passé. Saint-Trond et Malines ont le même total mais 8 équipes sont en baisse (dont le Standard à -3). Ce qui donne un championnat plus dense où les écarts ne se creusent pas.

L’Union : une chance sur deux d’être championne

Quand on est en tête après 10 journées en Belgique, une compétition qui se ponctue par des playoffs, on a une chance sur deux de remporter le titre. En se basant sur les 10 dernières saisons en tout cas. L’Antwerp (2022-2023), le Club Brugeois (2019-2020 et 2017-2018), Genk (2018-2019) et Anderlecht (2016-2017) ont été sacrés en menant la danse à ce moment de la saison.

Deux clubs avaient plus de points que l’Union au bout de 10 journées et n’ont pas réussi à gagner le titre : Ostende, leader surprise en 2015-2016 avec 23 unités, et le Standard qui avait réussi un exceptionnel 27/30 en 2013-2014 mais avait perdu le titre in extremis en playoffs.

Courtrai peut encore y croire

Avec 5 petits points, Courtrai est bon dernier. Mais les Flandriens peuvent encore y croire en se basant sur l’historique des 10 années précédentes. Mouscron (2018-2019) et Ostende (2017-2018) ont déjà réussi à se sauver avec autant ou même moins de points.

À l’époque, il n’y avait qu’un descendant. Cette année, il y aura 2 ou 3 (après un barrage). Mais là encore, l’histoire donne de l’espoir à Courtrai. Depuis 10 ans, quatre lanternes rouges ont réussi à laisser au moins trois équipes derrière eux au bout de la phase classique, même si Eupen (2016-2017) et Zulte Waregem (2014-2015) avaient plus de points à ce moment de la saison.

On marque moins que la saison passée

Après les 10 premières journées en Pro League, les 16 clubs ont marqué ensemble 221 buts, soit 2,76 par rencontre. C’est une chute par rapport à l’an dernier où 262 buts avaient été inscrits (avec 18 clubs et donc 10 matchs de plus), soit 2,91 buts en moyenne par duel.

Étonnant : la meilleure attaque (le Club Brugeois, 23 buts) et la meilleure défense (l’Antwerp, 5 buts) sont parmi les déceptions au bout des 10 premières journées de la saison. Ce sont aussi les deux équipes avec la meilleure différence de buts : +12.