Un tiers du temps de jeu pour les trentenaires à Anderlecht, moins d’un pourcent au Standard

Une des données les plus intéressantes est de voir que le Standard est l’équipe qui utilise le moins de trentenaires avec seulement 0,7 % du temps de jeu. À l’opposé, Bruges et Westerlo sont à 32,2 %, suivis de près par Anderlecht à 29,4 %. De manière générale, le Cercle Bruges est l’équipe la plus jeune avec 23,6 ans de moyenne sur le terrain alors que Malines est la plus âgée avec 26,82 ans de moyenne.

On notera également que Saint-Trond est la formation à faire le plus confiance aux jeunes. 46,3 % du temps de jeu total a été disputé par des joueurs de moins de 22 ans. À ce petit jeu-là, Anderlecht est à 25 %, le Standard à 16,5 % et l’Union est avant-dernier avec 10,9 %. Du côté de l’Union, on privilégie surtout les joueurs entre 22 et 25 ans (55,9 %) même si ce sont les Rouches qui dominent ce classement-là (60,8 %).

Au niveau continental, Chelsea est la deuxième équipe du top 5 à utiliser le plus de jeunes (28 %) alors que Naples n’en a pas du tout fait l’usage. Dans les autres chiffres intéressants, on voit qu’Arsenal utilise 74,6 % du temps des joueurs entre 22 et 25 ans, un signe que les Baby Gunners ont pris de l’expérience.