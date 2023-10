La chronique de Thomas Chatelle : le mini-foot est au football ce que le cyclo-cross est au cyclisme

Le joueur de rue ou de mini-foot, lui, a dû s’adapter à une surface de jeu minimale dans laquelle le geste choisi doit avant tout être efficace et instantané. Pas de place pour l’esthétique lorsque vous avez un mètre carré et un quart de seconde pour frapper ! Romario, Agüero et plus récemment Ben Yedder sont autant de grands joueurs ayant maîtrisé ou maîtrisant l’art du pointu. Ce ne sont pas par hasard tous les trois des joueurs de surface qui doivent agir vite et précisément. Mais ce sont aussi tous les trois des joueurs de petite taille qui ont toujours dû compenser ce désavantage physique par une agilité technique au-dessus de la moyenne.

"Plus que des rampes de lancement idéales, des premiers amours"

Et le mini-foot est l’école idéale pour développer ces habilités dans des espaces réduits qui permettent au joueur de se sortir de situations inextricables dans un moment de match ou de finir une action dans un angle compliqué en une fraction de seconde comme l’a réalisé Amoura contre Saint-Trond.

On pourrait donc dire que le mini-foot est au football ce que le cyclo-cross est devenu pour le cyclisme : un moyen d’aiguiser des qualités spécifiques dans des conditions rendues plus difficiles par un terrain plus étroit, une surface différente et avec un temps de réaction diminué.

Mais finalement, le mini-foot et le cyclo-cross sont bien plus que des rampes de lancement idéales. Ce sont avant tout des premiers amours. Et un premier amour, ça ne s’oublie jamais ! N’est-ce pas Wout van Aert ?