Louvain s'impose avec facilité face à Saint-Trond et quitte la zone rouge

Après la pause, les Canaris sont remontés sur le terrain avec des meilleures intentions, tout l'inverse des Louvanistes, plus passifs. Malgré quatre corners et un coup-franc placé aux abords de la surface de réparation (59e), l'attaque trudonnaire a manqué de réalisme. Finalement, Hamza Mendyl a bouclé le dossier avec un doublé. Dans un premier temps, il a effectué une action solitaire qu'il a ponctuée d'un tir croisé (60e, 3-0). Il a, ensuite, conclu un beau une-deux avec Nsingi (79e, 4-0).

Au classement, les Louvanistes, 12 points, quittent la zone rouge et remontent à la 12e place. Saint-Trond pointe au 10e rang avec une unité de plus. L'Union Saint-Gilloise, 25 points, mène la danse du championnat devant Anderlecht, qui s'est fait remonter par le Standard plus tôt dans la soirée.