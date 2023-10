Pas de changement chez les Rouches, Diawara ou Stroeykens à Anderlecht : voici les compos probables pour Standard-Anderlecht (DIRECT à 18h30)

Pour le reste, le T1 des Rouches n’a eu que très peu de temps pour préparer son premier Clasico avec son groupe au complet. “Les derniers internationaux ne sont rentrés que jeudi. Hayao Kawabe a fait deux fois 18 heures d’avion, ce n’est jamais évident à gérer.” Sera-ce une raison pour modifier le 11 de base qui a commencé la rencontre face à Bruges il y a 15 jours, on est en droit d’en douter car Hoefkens semble, depuis plusieurs semaines, avoir trouvé son équipe type.

Dimanche, les Liégeois feront face à une équipe anderlechtoise très cynique ces dernières semaines. “Anderlecht n’est plus la même équipe. Elle repose sur un jeu bien plus direct avec un bon pressing. Vont-ils nous laisser la maîtrise du ballon ? Nous verrons bien, quoi qu’il arrive, nous sommes prêts pour n’importe quel scénario”, conclut Carl Hoefkens.

Anderlecht, quant à lui, veut poursuivre sa série de matchs sans défaite. En cas de nul ou de victoire à Sclessin, Brian Riemer égalerait le record de dix matchs sans défaite établi sous Vincent Kompany. Le coach d’Anderlecht peut compter sur un groupe au complet pour se rendre à Sclessin. À une exception près : Thomas Delaney, qui se remet d’une fracture à la clavicule. “Tout le monde est revenu en forme de ses matchs en équipe nationale. Delaney ratera le match mais sa guérison avance. Il court, il joue au football mais il ne peut pas encore aller au contact ni tomber. Nous devons analyser la semaine prochaine si son os se solidifie. On parlait de six semaines d’absence, j’espère que ce sera un peu moins. On verra où il en est pour le match contre Louvain samedi prochain.” En d’autres mots : dès qu’il sera fit, Stroeykens ou Diawara sautera.

La question du jour sera de voir si Riemer osera jouer avec Stroeykens, comme contre Malines, ou s’il fera appel à Diawara pour renforcer son entrejeu. Le Danois se pose la même question que Hoefkens : le Standard osera-t-il tenter de prendre le jeu à sa charge ou laissera-t-il le ballon au Sporting ? Le coach du RSCA veut quoi qu’il en soit dominer. “Le but n’est pas d’avoir 80 % de possession pour ne frapper que quelques fois au but pour autant. Nous avons un football plus direct et plus efficace. Mais pour jouer de la sorte, l’équipe devra être bien en place et contenir les forces du Standard. ”

Les compos probables du Clasico :