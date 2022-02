Ce sont des chiffres qui n’incitent pas à l’optimisme quant à l’avenir des clubs de D1A et D1B. L’Union belge a publié hier la synthèse des bilans financiers de 25 cercles (sauf Virton), comme elle en a l’habitude depuis l’instauration d’un fair-play financier, en 2019. Et les montants négatifs s’accumulent. Bien sûr, le Covid, qui a fermé tribunes, bars et restaurants, explique en bonne partie cette Bérézina, mais pas totalement.