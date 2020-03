5 millions de masques sont arrivés en Belgique la nuit dernière: comment la livraison a pu se faire grâce à l'aide de... Zulte-Waregem © Flemal Division 1A N. Ch.

"Les bonnes relations entre notre pays et la Chine ont joué un rôle" avait expliqué ce matin Maggie De Block. Mais pas seulement. Si 5 millions de masques sont arrivés cette nuit à l'aéroport militaire de Liège-Bierset, c'est aussi en partie grâce à la contribution de deux partenaires de l'actuel 10e de Pro League. Si le club n'est pas directement impliqué dans l'acheminement de ces masques, il semble avoir donné l'impulsion à cette opération. On retrouve d'ailleurs plus d'explications sur le déroulement du processus sur le site du Essevee: "Nicolas Cuypers, membre de la Sprl Life, a utilisé son réseau international dans le secteur de la santé pour acheminer ces cinq millions de masques buccaux vers la Belgique. Life est le fournisseur de défibrillateurs du stade arc-en-ciel."



Cuypers a notamment expliqué avoir travaillé sur cette opération "jour et nuit. Mais avec de la sueur, du sang et des larmes, l'impossible est devenu possible. Cela n'aurait pas été le cas dans la coopération de Tony Beeuwsaert, principal actionnaire de Zulte-Waregem, qui possède la compagnie d'aviation ASL basée à Hasselt". Cette compagnie a en effet permis d'accélérer les délais de livraison.



Voilà qui va donner un peu d'air au personnel hospitalier de tout le pays. Mais la demande de masques buccaux reste énorme et la bataille est loin d'être gagnée...