Si de nombreux clubs belges appartiennent, en partie ou totalement, à des fonds étrangers, peut-on s’attendre pour autant à ce qu’ils reçoivent des investissements conséquents dans les années à venir ?

"La Belgique pourrait intéresser ce genre de fonds, mais seulement dans l’optique d’être des clubs partenaires, indique Raffaele Poli, responsable de l’Observatoire du football au CIES. On voit qu’il y a eu des investissements de la part des propriétaires étrangers venant de Monaco, Manchester City et Leicester par exemple. La Belgique est considérée comme un championnat ‘tremplin’ dans le but de prêter des jeunes prometteurs en vue de les rapatrier ou de les transférer avec une plus-value. Toutefois, on ne peut pas imaginer d’énormes investissements. La taille du pays est critique et, même si la passion est importante, les clubs se contentent de participer et de gonfler le marché spéculatif en place."

(...)