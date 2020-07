C'était l'occasion parfaite pour Bertrand Layec de réaliser le bilan de sa première année de mandat à la tête de la direction technique de l'arbitrage belge. Le chantier était vaste et de nombreuses actions ont été réalisées par l'équipe de l'ancien arbitre international. L'objectif est clair : créer une nouvelle image de l'arbitrage belge.

Pour mener à bien ce projet, Bertrand Layec a décidé de renforcer le lien avec les clubs. "Mieux on se connaîtra, mieux on se respectera" assène-t-il.

C'est pourquoi 13 arbitres ont assisté à un entraînement dans une équipe de D1A ou D1B cette saison dans le but d'harmoniser les liens entre les deux parties.

Autre réforme mis en place, un rapport envoyé par un club de D1A et un autre de D1B chaque semaine à la direction technique de l'arbitrage pour lister les points positifs et négatifs du week-end. "89% des clubs ont joué le jeu. 95% ont été satisfaits de l'arbitrage cette saison", déclare Bertrand Layec.

"Certaines fois, j'ai dû m'excuser car il y avait eu une erreur grossière"

Pas question pour autant de se contenter de ces chiffres plutôt bons. Le Français est conscient qu'il reste du progrès à accomplir. "Certaines fois, j'ai dû m'excuser cette saison auprès de certains clubs car il y avait eu une erreur grossière effectuée de la part de nos arbitres. Parfois, je suis devant ma télé et je ne comprends pas certains choix", confie-t-il avec lucidité . Malgré l'apparition du VAR, 16 mauvaises décisions ont été prises sur 97 possibles. "C'est un bon ratio mais nous devons faire mieux surtout avec la vidéo. C'est pourquoi je ne veux plus former des arbitres mais des managers. Avec ces qualités supplémentaires, ils pourront anticiper les problèmes plus facilement et mieux gérer les situations complexes", décrit Bertrand Layec.

Le DT a également expliqué aux capitaines les nouvelles règles applicables cette saison. L'épaule ne sera plus considéré comme faisant partie du bras. Un joueur qui touche le ballon de cette partie ne sera plus fautif. Ils ont également été mis au courant en même temps que les entraîneurs qu'un joueur qui courra vers l'arbitre pour réclamer une faute se verra sanctionner systématiquement d'un avertissement.

"Nous serons également très attentifs aux comportements des bancs. Je trouve qu'en Belgique, ils sont assez animés. Ce n'est pas bon pour le football", estime Bertrand Layec.

Le bilan de cette journée de vendredi a été constructive mais Bertrand Layec a prévenu. "Il faudra du temps" pour continuer à améliorer le domaine de l'arbitrage.