L'ancien Zèbre respire la confiance en ce début de saison.



Il est l’un des hommes en forme du début de saison en Pro League. Avec Holzhauser et Onuachu, Pelé Mboyo est l’un des joueurs les plus décisifs du championnat avec 8 buts et 4 assists en l’espace de 14 rencontres. Des statistiques impressionnantes pour celui qui a pas mal bourlingué avant de s’installer confortablement à Courtrai, le prochain adversaire des Zèbres. A 33 ans, sans faire de bruit, Mboyo est loin d’être fini. Ses adversaires sont prévenus...

Comment jugez-vous votre début de saison individuel ?

Je suis satisfait de mes statistiques. Mais je suis un perfectionniste et je sais que je peux faire encore mieux au niveau du contenu. Je sens que je peux apporter encore plus à l’équipe.

(...)