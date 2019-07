Alors que la Pro League divulguait son calendrier, la CBAS écoutait les derniers plaidoyers dans le Footgate lundi.



Les débats et les arguments étaient sensiblement les mêmes qu’en première instance. Une révélation quand même : la Belgique pourrait perdre un ticket européen si la cour ne rend pas son verdict avant le 15 juillet. "Ce serait même mieux avant le 11", expliquait Pierre François. L’UEFA ne rigole pas avec l’organisation de ses compétitions et aimerait savoir deux semaines avant le match si elle doit envoyer les Roumains de Viitorul à l’Antwerp ou à Gand pour la deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa le 25 juillet. Si ce n’est pas le cas, le duel serait annulé et la Belgique n’aurait plus que quatre équipes engagées en Europe.