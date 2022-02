Cette saison, les performances n’ont pratiquement jamais été flamboyantes, surtout quand elles sont comparées à celles de ses prédécesseurs, Frankie Vercauteren, Laszlo Böloni et Ivan Leko. Mais tant que des résultats satisfaisants suivaient, Brian Priske n’a jamais dû s’inquiéter pour sa place sur le banc de l’Antwerp. Reste que le numéro du Danois ressemble vaguement à celui d’un funambule. Et qu’au moindre coup de vent, ce fragile équilibre qu’il avait construit allait forcément s’effondrer.

La rafale est venue déguisée sous le couvert d’un inquiétant bilan de 3 sur 12, le seul succès lors des quatre derniers matchs étant celui arraché à la dernière minute à Seraing. Pour couronner le tout ? Une humiliante défaite subie aux mains des Blauw en Zwart ce dimanche (4-1). Résultat : des doutes commencent tout naturellement à s’installer dans la tête des supporters et, surtout, des dirigeants anversois. Alors que, vu la tendance, cette place dans le top 4 est encore loin d’être assurée, le travail de Priske est amené à être réévalué. "Je suis toujours le premier à me regarder dans le miroir", a déclaré le coach du Great Old après avoir vu ses troupes s’incliner lourdement au Jan Breydel. "En ce moment, je ne suis pas content de ce que je vois sur la pelouse. Mon poste ? Il faut demander à ceux qui se trouvent au-dessus de moi (dans la hiérarchie) : messieurs Paul Gheyssens (le président) et Sven Jaecques (le directeur général). Mais je comprends que les fans ne soient pas heureux."