Voir un Colombien de 25 ans passer de Lommel à Courtrai, ce n’est pas franchement le transfert le plus retentissant du mercato. Et pourtant, la trajectoire de Marlos Moreno est tout simplement incroyable.

Prêté par Manchester City à La Corogne, Gérone, Flamengo, Santos Laguna (Mexique) et Portimonense (Portugal), l’ailier découvre l’élite du football belge. Pas de quoi l’impressionner. À 19 ans, il avait déjà à son palmarès un championnat de Colombie, une Copa Libertadores, plusieurs sélections avec les Cafeteros, un but en Copa America où il a participé à la demi-finale. Le tout, en s’extirpant de l’un des quartiers les plus pauvres de Medellín, avec un départ de la maison familiale… à 11 ans. Rencontre avec l’un des principaux dangers pour le RSCA, ce dimanche.

(...)