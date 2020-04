Une Assemblée Générale purement informative a eu lieu ce lundi après-midi au sein de la Pro League. La prochaine aura lieu le 4 mai pour voter la fin du championnat.

On savait que l’Assemblée de la Pro League n’allait pas s’éterniser ce lundi. Elle a même été très courte puisqu’elle a duré moins d’une heure. Les clubs se sont réunis par vidéoconférence et ont fixé la prochaine AG au 4 mai, soit lundi prochain. D’ici là, la Pro League espère vivement que le gouvernement, via le Conseil national de sécurité, sera parvenu à prendre une décision définitive sur une date de reprise du football en Belgique.

Cela devrait être le cas ce vendredi lors du prochain CNS. Une décision claire permettra non seulement de mettre fin à la saison actuelle pour force majeure mais aussi de savoir quand la prochaine saison pourrait reprendre, plus que probablement à huis clos. Au cours des discussions du jour, une information importante a filtré : l’Antwerp apparaît de plus en plus isolé dans sa volonté de reprendre le championnat.