Alors qu’elle semblait encore être la piste qui avait le plus de chances d’aboutir hier soir, la D1A à 16 a été écartée des débats.Les clubs discutent désormais autour d’une D1A à 17, avec Waasland-Beveren, ou à 18, avec les Waeslendiens mais aussi OHL et le Beerschot. Ce dernier format, avec des playoffs, semble être celui qui, actuellement, a le plus de chances d’aboutir pour les deux prochaines saisons. Il y aurait un descendant la saison prochaine et trois descendants en 2021-2022 dans le but de retrouver une D1A à 16.

Rappelons qu’un calendrier pour une D1A à 18 avait déjà été établi par la Pro League il y a quelques semaines, sans toutefois être publié. Ce dernier pourrait donc être ressorti du chapeau à une semaine de la reprise... qui est toujours menacée par l’interdiction de jouer dans la région d’Anvers.